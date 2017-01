Motociclista fica ferido ao atingir carreta em avenida

Um motociclista ficou gravemente ferido na tarde de terça-feira, 27, após realizar uma ultrapassagem proibida e causar um acidente na avenida Clementino Gonçalves, em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo consta, ele ultrapassou a carreta pelo lado direito e acabou colindo contra a frente do veículo pesado.

Segundo testemunhas, o condutor da carreta — que também seguia pela mesma avenida —, teria reduzido a velocidade para fazer uma conversão à rua Jorge Teodoro Nogueira, quando foi atingido pelo motociclista. Com o choque, o jovem foi lançado numa calçada sofrendo ferimentos graves na cabeça e escoriações no braço, mão e perna.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motociclista, que foi imobilizado e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou sob cuidados médicos. A Polícia Cientifica irá apurar as causas do acidente.