Pane tira duas rádios do ar em Santa Cruz

As duas principais emissoras de rádio de Santa Cruz do Rio Pardo saíram do ar na semana passada depois que uma pane atingiu os transmissores das duas emissoras. A rádio Difusora AM enfrentou problemas na terça-feira, 27, enquanto a Band FM interrompeu a programação na quinta-feira, 29.

Na Difusora o problema foi mais sério. A emissora saiu do ar durante a manhã e só voltou algumas horas depois com uma programação musical provisória. Os técnicos só conseguiram restabelecer o sistema de áudio de um dos estúdios — ainda provisoriamente — às 13h, quando o apresentador José Eduardo Catalano entrar no ar com o seu programa “Loteria Musical”.

Os telefones da Difusora, entretanto, só voltaram a funcionar no dia seguinte, assim como a programação normal.

Segundo Pedro Donizeti, um dos sócios da emissora, existe a possibilidade da pane ter sido causada pelo estouro de um transformador numa quadra acima da sede da empresa. Naquele instante, a energia ficou cortada durante uma hora, enquanto técnicos da CPFL providenciaram o reparo do transformador. Quando ela foi restabelecida, os equipamentos da Difusora apresentaram problemas.

“Mas não posso afirmar que a pane foi provocada por uma carga excessiva da CPFL, pois existe a possibilidade de um técnico nosso, por engano, ter ligado uma tomada de forma errada”, explicou o diretor da emissora.

Pedro Donizeti contou que os técnicos improvisaram o estúdio número dois da empresa, que geralmente só é usado para gravação de comerciais. Somente na noite de terça-feira é que os equipamentos de transmissão foram totalmente restabelecidos.

Fundada em 1948, a Difusora é a emissora mais antiga de Santa Cruz do Rio Pardo. Em abril do próximo ano, ela deverá migrar ao espectro AM para a frequência FM.

Band também

Outro problema técnico atingiu na quinta-feira, 29, os transmissores da Band FM. A emissora, cujos estúdios ficam no edifício “Abelardo Pinheiro Guimarães”, saiu do ar e até sexta-feira, 30, ainda apresentava problemas.

Segundo o radialista Dário Miguel, o problema apresentado não foi grave, mas a emissora aproveitou para fazer uma manutenção preventiva geral.

A Band FM saiu do ar na noite de quinta-feira e só voltou anteontem às 11h15.