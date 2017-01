Patrimônio da família será alvo de investigação policial e do MP

Casas de luxo, chácara, veículos e até caminhões estão na mira da investigação policial que apura o desvio de cerca de R$ 3,5 milhões dos cofres da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. A polícia tentou quebrar o sigilo bancário e telefônico da servidora Sueli de Fátima Feitosa e de familiares, já que há suspeita de que ela manteve, com dinheiro ilícito, negócios e compra de bens envolvendo parentes. No entanto, o pedido foi negado porque o Plantão Judicial de Ourinhos não tem autonomia para analisar este tipo de solicitação. O Fórum de Santa Cruz só começa a funcionar no próximo dia 9, após o recesso de fim de ano. Segundo o delegado Renato Mardegan, o promotor Reginaldo Garcia já está acompanhando as primeiras investigações.

O desafio dos delegados de polícia de Santa Cruz do Rio Pardo é montar a estrutura financeira que, a partir de Sueli Feitosa, pode ter beneficiado vários parentes. Ainda não se sabe se há outras pessoas envolvidas no esquema criminoso, mas o delegado Renato Mardegan trabalha com inúmeras hipóteses. Uma delas é de que o desvio pode ser muito superior aos R$ 3,5 anunciados pela prefeitura.

As residências de Sueli Feitosa e das irmãs em Santa Cruz ostentam luxo. A Polícia Civil conseguiu bloquear alguns veículos, entre eles dois automóveis de Sueli anos 2015 e 2016 (modelos Chevrolet Spin e Fiat Linea), uma camionete Toyota Hilux e uma carreta de grande porte, estes últimos em poder de um cunhado.

Uma das propriedades de Sueli fica no bairro da Água Azul, zona rural do município, e foi batizada de “Chácara Mãe Rainha”, numa alusão a Maria — ou “Nossa Senhora” na doutrina católica —, mãe de Jesus Cristo. A presença de imagens religiosas e oratórios, tanto na residência da servidora quanto na chácara rural, mostram que ela é uma devota fervorosa.

A operação de busca e apreensão que aconteceu na quarta-feira, 28 (leia na pág. 7), mostra o alto padrão de vida de toda a família, que tem origem humilde. Quando começou a trabalhar na prefeitura, por exemplo, Sueli Feitosa financiou um imóvel da Cohab, nos altos da Estação. Segundo informações, pagava as prestações com dificuldades.

A funcionária viajou na véspera do Natal, possivelmente com destino a Santa Catarina, e deixou muita coisa na casa. Há recibos de compra em mercados e objetos em lojas. Na Tesouro, por exemplo, uma nota fiscal de serviço constata que Sueli pagou R$ 1.280,00 apenas pelo feitio de um anel. A nota é de 4 de dezembro de 2013. Outras informações dão conta de que um colar de pérolas encontrado na casa foi avaliado em R$ 20 mil.

Erro do prefeito

O delegado Renato Mardegan admitiu que o anúncio do desvio financeiro feito pelo prefeito Otacílio Assis (PSB), antes da polícia conhecer os fatos, prejudicou as investigações. “Foi um ato tomado pela emoção do momento, mas agora precisamos correr atrás do prejuízo”, disse.

Mas a “teia” do esquema, segundo o delegado, será desvendada com ajuda do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de São Paulo. “Eles são especialistas e rastreiam tudo”, contou Mardegan.

Se ficar comprovado o envolvimento de outras pessoas no esquema, estará configurada uma organização criminosa, que pode resultar em penas mais duras. O peculato é punido com até 12 anos de prisão, mas o desvio ainda pode contemplar crimes de falsificação de documentos, falsidade ideológica e outros.