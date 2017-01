Residência é destruída por incêndio no Ettore Cortela

Uma residência localizada na rua Silvino Mardegan, no conjunto Ettore Cortela, em Santa Cruz do Rio Pardo, foi totalmente destruída por um incêndio na manhã de segunda-feira, 26. As causas ainda são desconhecidas, mas existe a possibilidade do fogo ter começado num curto-circuito em um dos cômodos da residência.

Os bombeiros foram acionados por vizinhos, que avistaram as primeiras chamas. No entanto, a guarnição nada pode fazer ante a destruição total do imóvel em minutos.

A proprietária do imóvel, que mora no mesmo local há 34 anos, entrou em estado de choque e precisou ser socorrida pelo Samu. Ela morava na casa com mais oito pessoas e ninguém foi ferido. “Não deu tempo de nada. Chegamos e já estava tudo queimando”, disse a moradora minutos antes de ser levada ao Samu. A família está sendo ajudada por uma campanha assistencial na cidade, destinada a comprar o mínimo necessário para os moradores da casa destruída.

O fogo atingiu forro e o madeiramento do telhado, sendo que uma parte desmoronou. Houve rachaduras nas paredes. A equipe do Corpo de Bombeiros isolou a área até o termino do trabalho da Polícia Cientifica.