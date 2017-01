Santa-cruzense vira pastora nos EUA e obtém cidadania

Nascida em Santa Cruz do Rio Pardo, Mariza de Souza recebeu há duas semanas um documento que é cobiçado por milhões de pessoas em todo o mundo: a cidadania norte-americana. Moradora atualmente em Boston, nos Estados Unidos, Mariza integra o ministério de uma igreja evangélica naquele país. No entanto, nunca esqueceu suas raízes, dos tempos em que trabalhava na Panificadora Central, na rua Euclides da Cunha.

A entrega solene do documento aconteceu na semana passada. Mariza, agora, tem dupla cidadania e vai continuar exercendo o ministério de pastora da Igreja Assembleia de Deus do Avivamento Mundial de Boston. O pastor presidente da instituição é Ouriel de Jesus, pai da cantora Elaine de Jesus. “Eu sou testemunha de uma vida transformada e restaurada por Deus”, disse Mariza, afirmando que “tem muito orgulho” de dizer que é santa-cruzense.

De origem humilde em sítios da Água Azul, Barra Nova e Grumixama, Mariza estudou nas escolas “Genésio Boarmote”, “Sinharinha Camarinha” e “Leônidas do Amaral Vieira”, todas de Santa Cruz. Ela só foi morar com a família na área urbana da cidade aos 18 anos. Aos 20, já trabalhava no comércio quando perdeu o pai e passou a viver uma situação delicada.

Foi nesta época que Mariza conheceu uma igreja evangélica. “Fui levada pela minha personal Telma Araújo. Relutei um pouco por causa da tradição religiosa de minha família, mas a partir daí conheci verdadeiramente quem é Jesus”, disse.

Em 2009 ela se casou com um cidadão americano e foi morar nos EUA. O casamento acabou em 2014. No ano seguinte, Mariza veio a Santa Cruz para rever a mãe e os irmãos, quando teve uma surpresa: reencontrou um namorado da adolescência. Em abril deste ano, eles se casaram em Criciúma (SC). A santa-cruzense também já foi pregadora no Chile.