Suspeita tem ação trabalhista contra a prefeitura de S. Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Suspeita de desviar milhões dos cofres municipais, a funcionária Sueli de Fátima Feitosa tem, desde outubro, uma ação trabalhista contra o município de Santa Cruz do Rio Pardo. Ela requer a incorporação de todas as diferenças salariais desde que perdeu cargo comissionado e foi revertida ao emprego público de origem. Sueli reclama de “drástica redução salarial” no último ano do governo de Otacílio Assis (PSB).

Na ação, que tramita na Vara do Trabalho de Santa Cruz, Sueli conta que começou a ocupar cargos em comissão no governo de Adilson Mira (PSDB), quando teve aumento salarial em decorrência das novas funções. Ela diz que permaneceu nesses cargos de confiança “ao longo de mais de 10 anos”, o que remete à administração do ex-prefeito.

A servidora pediu liminarmente o pagamento de todas as diferenças desde o início do ano, quando deixou o cargo comissionado e passou a ter função gratificada. Feitosa fundamenta a ação nos princípios da estabilidade financeira e irredutibilidade salarial. A liminar foi negada pela juíza Mariângela Fonseca, que ainda está julgando o processo.

O cargo em comissão é conhecido por ser “demissível ad nutum”, ou seja, o funcionário pode ser exonerado a qualquer momento. É o caso de secretários e assessores. Assim, é provável que Sueli Feitosa tenha dificuldade na ação trabalhista.

A servidora passou a ocupar cargos em comissão no governo de Adilson Mira (PSDB) e foi mantida por Maura Macieirinha (PSDB). No governo de Otacílio Assis (PSB), Sueli foi diretora da Tesouraria até março deste ano. O salário base era R$ 3.034,66, mas ela ainda tinha direito a alguns outros benefícios que aumentavam significamente o valor. No início do ano, por exemplo, chegou a receber R$ 8 mil de proventos por causa do acréscimo relativo às férias.

Em março, ela voltou ao cargo de Oficial Administrativo, com salário base de R$ 1.262,42, mas os proventos sempre eram em torno de R$ 4 mil devido à função gratificada. O recebimento real, entretanto, era pouco mais de R$ 2 mil porque havia uma série de descontos.

Trabalho nas férias

Suspeita de operar o esquema criminoso de desvio de dinheiro público, Sueli Feitosa era, na verdade, vista como uma funcionária exemplar. É que ela não permitia que outras pessoas tivessem acesso à contabilidade das principais contas da prefeitura. A funcionária era a responsável pelo fechamento do caixa.

Assim, mesmo estando em férias ou afastada por problemas de saúde, uma vez que sofre de problemas nas articulações de uma das mãos, Sueli fazia questão de comparecer à prefeitura em alguns dias sob pretexto de “ajudar” os colegas. Esta atitude fazia dela uma servidora considerada “exemplar” entre colegas. Mas, na verdade, Sueli deveria estar preocupada com o fato de alguém descobrir o desfalque nos cofres públicos.