Artigo de João Zanata Neto – edição de 1º/01/2017

Lei de Gerson

João Zanata Neto *

Se há uma propaganda emblemática que caracteriza a índole do brasileiro é a do Gerson. Não há como dizer que ela foi um divisor de águas. Não há um Brasil antes de Gerson e um depois de Gerson. Como entender o país e a sua predileção pela corrupção sem considerar que há uma essência corrupta inata a certos seres?

Será que a frase de Gerson pode ser maliciosamente interpretada? Gerson disse que todo brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Mesmo que seja uma ideia pontual, ela tem o efeito pernicioso da generalização. Como deixar de lado a marota indução desvirtuante do extraordinário craque da seleção de 70. Pode até ser que a intenção não era esta, mas uma frase capciosa tende a difundir seus males nos inocentes e justificar os atos daqueles que se identificam com ela.

De todo modo, não se pode dizer que a essência do brasileiro é corruptora ou corruptível. Isto porque todo mundo experimenta a angústia da liberdade. Todos nós somos livres na escolha e responsáveis pelos próprios atos. Já diziam os filósofos que a liberdade e a escolha pessoal são as sementes da miséria.

O ser que nasce é vazio em essência. As suas escolhas livres é que lhe darão as suas características. Não há um determinismo social que leva o ser a um delito. Somos sempre o fruto de nossas escolhas.

O absurdo do século XIX persiste entre todos porque somos humanos. Qualquer ser, bom ou mau, pode ser um corrupto. Não há razão, então, para um espantamento geral ou uma pasmaceira.

Muitas pessoas sucumbem ao desejo do extraordinário. Os homens são divididos em ordinários e extraordinários. Os extraordinários são os heróis sanguinários que albergam um status mitológico e jamais são lembrados como assassinos ou corruptos. Este indelével traço civilizatório repousa fecundo no inconsciente coletivo. Embora, um basta apenas serviria para aniquilar esta idolatria desmedida.

Nosso maior craque atual não é um bom exemplo e ninguém ousa questionar o ser extraordinário. A cumplicidade não é só uma passividade, é uma inadequada tolerância. Somos demasiadamente tolerantes.

Contudo, em cada um existe um purgatório primordial que chamamos de consciência. Ela é última nesga de humanidade que há em cada um. Neste ponto experimentamos a segunda angústia: o medo do inferno. A miséria que consome a pobreza do nosso espírito pede a redenção. Mas, a salvação só pode se dar pelo sofrimento mental.

Entre os abismos do crime e do castigo há um existencialismo que transforma a liberdade em expiação da alma. Quando se está no fundo destes abismos, um gélido e inóspito pensar expressará aquele arrependimento que é o mais sincero desejo de recomeçar. Aí se está buscando uma nova essência que só se consegue pelo amor.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.