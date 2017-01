Cartas – edição de 1º/01/2017

‘Papai Noel do dia seguinte’

Noel pertencia a uma grande família. Cada irmão tinha um dom especial. Mas quando, já em idade avançada, a mãe deu à luz ao sétimo filho, Zoel chegara sem aparentar qualquer poder mágico.

Além de muitos afazeres, os pais ainda tinham a preocupação de cuidar de seis filhos mágicos. Portanto, não dispunham de tempo para observarem uma criança tão comum! Todos consideravam Zoel muito sem graça. Pequeno demais. Olhos e cabelos de um castanho desbotado. Muito tímido. E não apresentava qualquer dom. Não poderia atrair a atenção de ninguém!

Assim Zoel cresceu, quase solitário e solto pelo campo. Além de brincar e conversar com os animais, cuidados por ele com todo empenho, sua principal distração era observar ao longe os grandes feitos dos irmãos. O mais admirado por ele sempre fora Noel, predestinado a atender pedidos no Natal.

Os irmãos mais velhos foram partindo, cada qual seguindo uma missão. Até que um dia os próprios pais consideraram que o caçula também precisaria partir. Zoel pensou em pedir ajuda à irmã mais velha, que fora a primeira a mudar-se. Ela tinha o poder de fazer com que as pessoas, antes de dormirem, escolhessem os próprios e mais belos sonhos. Apesar de Zoel considerar isso lindo, continuava a admirar Noel.

Após despedir-se dos pais, Zoel partiu justamente em uma noite de Natal. Ao chegar à nova cidade, passou por diversas casas. E sem imaginar que conseguiria, leu mentalmente os pedidos de muita gente para o Natal. E resolveu esperar que fossem atendidos por Noel.

Em uma casa, muito enfeitada e iluminada, um garoto pediu um notebook novo, enquanto a irmã queria uma boneca baby Alive. Zoel viu quando as duas crianças abriram os pacotes coloridos e ficaram encantadas. Chorou pela alegria que seu irmão proporcionava no Natal.

Prosseguindo, Zoel ficou muito intrigado. Amanhecia o dia. A casa era simples. Uma menininha pálida correu para a pequena árvore de Natal. Mas com olhos de decepção não viu seu brinquedo lá. Sentou-se no chão e, com os cabelos sobre os olhos, começou a chorar. O coração de Zoel ficou partido. E ele conseguiu visualizar o pedido da menina, que não foi atendido. Ela queria simplesmente uma boneca, sem exigir tamanho ou marca. Mas não recebera.

Ainda triste, Zoel continuou seu caminho. Observou outra casa, pintada de branco. E viu na janela uma jovem morena, de longos cabelos escuros. Seus olhos perdidamente olhavam para a rua. Enquanto lágrimas deslizavam, os lábios carnudos sussurravam. “Ele não veio”. Zoel, então, concentrou-se e pode ler a mente da menina. Ela pedira que no Natal o namorado, por quem era muito apaixonada, voltasse para sua cidade. Mas a decepção estava ali estampada em sua fisionomia triste, entristecendo também o sensível Zoel.

Em lágrimas Zoel prosseguiu, decidindo ir para outro bairro. Já era hora do almoço. Uma senhora triste colocava pratos à mesa. O que seria servido? Ela sentou-se. E com a ponta do avental secou os olhos marejados. Depois se dirigiu até um velho armário, trazendo apenas alguns pães e uma jarra. E ele, então, leu os pensamentos dela. Não ganhara o almoço de seus sonhos para o Natal. Um a um os filhos pequenos foram chegando e lhe abraçando. O mais novo sentou-se em seu colo. Zoel pôde confirmar que tudo o que tinham para o almoço eram pães amanhecidos e limonada.

Zoel não queria mais ler o pensamento de ninguém. Estava muito decepcionado com o irmão Noel. Mas tinha que continuar caminhando. E já percebera que seria inevitável a telepatia. Resolveu, então, não olhar mais para dentro das casas.

Porém, ao atravessar a praça, lá estava um homem, marcado pela idade, sentado solitário em um banco. Zoel disse para si mesmo que não leria sua mente. Mas já fazia isso, mesmo involuntariamente. O homem queria ter encontrado sua família no Natal. Apesar de já idoso, acreditou no Papai Noel. E pensou que seu desejo seria realizado.

Tudo aquilo era demais para Zoel. Ele foi saindo correndo sem observar mais ninguém. Lágrimas pingavam no chão quente. Ao avistar a simples pousada, que reservou para passar uns dias, entrou mais do que rapidamente.

Lá dentro pensou de que adiantaria seu dom de ler pensamentos, se não poderia ajudar as pessoas? Ou poderia? Lembrou-se novamente de cada rosto triste e decepcionado. Como ajudar? E ficou a refletir. “Além de pedir para o Papai Noel, seu irmão, o que cada uma daquelas pessoas fizera para que seus desejos fossem realizados?” Não seria esse o segredo? Por que o pai da menininha pálida não pudera comprar uma simples boneca para ela? Por que o namorado da jovem não voltara? Por que aquela mãe não tinha alimento? Por que o senhor não encontrara sua família? Ele iria investigar. Talvez pudesse ajudar. Mas a tarde já caíra. E precisava descansar um pouco.

Assustado, Zoel acordou somente no dia seguinte. O cansaço da viagem e tantas emoções vividas no dia anterior foram demais. E agora? O dia de Natal acabara, mas resolveu manter seus planos.

Chegou à primeira casa. A menina brincava com velhas caixinhas. E o pai a olhava entristecido. Zoel fixou a mente nos pensamentos daquele homem. Estava desempregado. Mas… Pôde ler que alguém o chamara para um trabalho temporário. Ele recusara. Achou que não valeria a pena. Zoel concentrou-se mais. Sua intenção era passar confiança, otimismo. E… deu certo. O pai levantou-se decidido e pensando que aceitaria o trabalho. A menina demoraria uns dias para ganhar a boneca. Mas o presente não seria mesmo para um dia apenas. Zoel sorriu.

Correndo chegou até a casa da jovem apaixonada. E a encontrou em uma poltrona, com os olhos voltados para a página de um livro. Mas, através da telepatia, soube que nada da leitura sua mente atormentada absorvia. Adentrou em seus pensamentos. O namorado partira em busca de um sonho profissional. E disse que voltaria. Não voltou. Mas por que ela não tentava descobrir o que houve e nem pensava e procurá-lo? Zoel transmitiu-lhe a ideia. E a observou levantando tão rápido que o livro caíra das mãos.

Zoel retornou a casa onde faltara alimento. E lá estava a mãe tentando distrair as crianças famintas. Leu seus pensamentos. Ela pensava nos bolos que aprendera a fazer quando muito jovem. Era confeiteira. E por que teria desanimado? Poderia tentar voltar à antiga profissão. Precisaria apenas de uma ajuda inicial. E Zoel viu um brilho em seu olhar e um esboço de sorriso nos seus lábios.

Agora seria a vez de visitar o idoso. Zoel o encontrou no mesmo banco da praça, com ar ainda mais sombrio. Por que ficara abandonado? Pôde interpretar seus pensamentos. No passado ele ofendera os seus filhos. E partira há anos, sem dar notícias. E mesmo arrependido, sofria, mas não os procurava. Por influência de Zoel, o velho senhor levantou-se, decidido a voltar ao passado para corrigir seus erros.

Zoel respirou longamente, aliviado. Tinha que contar para os seu familiares que ele também tinha um dom. E voou de volta para sua cidade. Ao entrar em casa, viu os pais e os irmãos todos reunidos, sorrindo para ele. Como não pensara nisso. Todos já sabiam. Eram mágicos. Mas a mãe, que tinha os dons dos sete filhos, levantou-se para um abraço.

Antes magoado, agora Zoel entendera que a imposição dos pais para que partisse fora para seu bem. Ele próprio precisaria descobrir seu dom que, seguido da telepatia, era o de fazer com que as pessoas percebessem o próprio potencial e tomassem iniciativa para realizar seus desejos.

Fechou os olhos e sorriu. Concentrando-se, mesmo à distância leu os pensamentos de alegria da menininha, que agora recebia a tão esperada boneca das mãos do pai. Depois conseguiu ler a mente radiante da jovem, que viajara e encontrara o namorado. A seguir leu os pensamentos de gratidão da mãe, que começava a receber o pagamento das vendas dos bolos e deixar a mesa farta. Por último leu os pensamentos de perdão e de alegria do velho senhor, rodeado de filhos e netos.

Abriu os olhos e pensou que admirava tanto o irmão Noel por realizar os sonhos de Natal! Mas que ele, Zoel, era o Papai Noel do dia seguinte. E que os desejos realizados, pela iniciativa das próprias pessoas, poderiam ser muito mais gratificantes e duradouros!

— Fátima Gonçalves (Lençóis Paulista-SP)

As ‘esganadas’

Neste final de ano, andando pelo comércio local, percebi bastante senhoras de peso excessivo, as populares “gordas”, andando com bermudas curtas, mostrando o que ninguém queria ver, constituindo verdadeiro ofensivo visual: pernas gordas, brancas, habitáculos de imensa celulite.

Deveriam ter um senso maior de alto crítica, ao desfilarem suas imensidões glúteas para a população.

A síndrome de Nagali é uma doença rara, que aparece em 5% da população mundial. Tem características próprias, constituídas pela total falta de pelos pelo corpo, ausência total ou muito pouco cabelo, perda dos dentes e o mais interessante, ausência total de impressões digitais. Difícil fica identificá-los pelo sistema atual de identificação que se baseia somente nelas. Em Santa Cruz, existe uma pessoa com esta síndrome.

Bem, aos quase 71 anos, suspenso judicialmente do direito inalienável da cidadania, que é o direito de votar, sem ainda apresentar sinais do “Alemãozinho”, este articulista, não pirou das faculdades, como está parecendo.

O título do artigo, trata-se do livro de um dos grandes escritores nacionais, nada menos nem mais do que José Eugenio Soares, o “Jô”, que após muitos anos de entretenimento noturno nos canais televisivos, sai do ar neste fim de ano.

Vai fazer falta, muita falta. Sérgio, do DEBATE, conheceu bem o “Programa do Jô”, quando das acusações que sofreu da justiça local. Dê um presente de Natal à população local, caro Sérgio. Você que esteve lá, esclareça o que tem dentro daquela “canequinha”.

Bem, voltando ao título, Jô escreveu “As esganadas”, tratando do assassinato de várias senhoras cariocas, que tinham as características comuns de serem bonitas, gulosas e extremamente gordas. O assassino era um agente funerário, que transformava seu carro fúnebre em uma “quitanda de doces gratuita” para onde atraia as “gordas” e as levava para um “matadouro. Injetava nelas, com o auxílio de um funil, um líquido açucarado e parafinado, que matava as “gordas” por embolia estomacal.

Os assassinatos foram aumentando e a polícia carioca, chefiada pelo Dr. Filinto Muller, precisou do auxílio da Interpol Portuguesa, que após incessante investigação chegou ao assassino. Era um agente funerário possuidor da Síndrome de Nagali e, portanto não possuía impressões digitais que o identificassem. Foi preso e condenado.

Honras à parte, a este professor articulista, que conseguiu contar a essência do livro de Jô Soares, de 255 páginas, neste artigo. Modéstia à parte.

— Professor José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Negligência e omissão

Sobre a notícia do “esquema criminoso” que “desviou R$3,5 milhões da prefeitura” de Santa Cruz do Rio Pardo, é preciso que a população seja informada de maneira clara e transparente para que ela possa avaliar corretamente a quem cabe cada parte da culpa pelo dinheiro que lhe foi roubado.

Em primeiro lugar, deve ser destacado o montante até aqui apurado. Não se trata de um desvio pequeno, nem de um desvio médio, mas de um grande desvio que pode comprometer o orçamento do município de forma significativa em alguns programas sociais.

É preciso também haver um compromisso claro de todas as autoridades com a total apuração dos fatos, investigando todo e qualquer tipo de envolvimento, no passado e no presente, neste e em outros mandatos, já que, pelas palavras do atual prefeito, o “esquema criminoso” atuava na prefeitura há vários anos. Nesse ponto, é de se receber com estranheza a informação de que uma funcionária com salário baixo (falou-se em algo entre R$ 1.200 e R$ 3.000) tenha recebido de seus superiores a oportunidade de manipular sozinha valores tão altos, a ponto de a prefeitura ter se fiado em “extratos bancários falsos” (ainda segundo o prefeito atual) sem qualquer supervisão. Algo muito estranho e a ser seriamente investigado.

Por seu lado, a população deve reconhecer que esse episódio escapa da alçada política, onde as pessoas têm o direito de ter suas preferências partidárias e simpatias pessoais, e cai na alçada criminal, onde todos têm a obrigação de conhecer e se submeter à lei. Nesse sentido, é importante ressaltar que o artigo 4º do Decreto-lei nº 201/1967 define como “infração político-administrativa” que pode levar à “cassação do mandato” de prefeito o ato de “omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura”. Ou seja, não é parecido haver envolvimento direto dos prefeitos (atual ou anteriores) em esquema de desvio de dinheiro público; sua “omissão” ou “negligência” já caracterizam uma infração cuja pena é a perda do mandado, em julgamento a ser realizado pela Câmara dos Vereadores.

Assim, no lugar do espetáculo tosco como aquele que protagonizou com seu choro canastrão e sua tola recomendação de suicídio aos supostos envolvidos, o que o atual prefeito deveria fazer é oferecer à cidade um humilde mea-culpa, assumindo que não tratou com a atenção e o cuidado devidos o dinheiro da população que estava sob a sua responsabilidade. Essa seria a forma madura e correta de agir. Seria pedir demais?

— Caio Marino (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Foto do leitor

Antiga praça de S. Cruz tinha ‘chafariz’

— Em 1924, a antiga Praça da República tinha um “chafariz”, onde hoje está a “fonte luminosa”. A praça também mudou de nome, passando a se chamar Leônidas Camarinha. A foto integra o acervo do servidor público aposentado Edílson Arcoleze Ramos de Castro.