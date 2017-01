Coluna Dicas – Edição de 1º/01/2017

Delação

Se ficar comprovado o envolvimento de outras pessoas, além de Sueli Feitosa, no desvio de dinheiro público, o esquema vai configurar “organização criminosa” e as autoridades vão poder oferecer o benefício da “delação premiada” aos suspeitos. Neste caso, a pena pode ser reduzida quando o réu abre o jogo e conta tudo… Tem muita gente apostando em surpresas numa eventual delação.

Vai sobrar

Apesar de ter denunciado o esquema criminoso de desvio de dinheiro público assim que tomou conhecimento, o prefeito Otacílio Assis (PSB) corre o risco até de ser punido por órgãos de fiscalização ou Ministério Público. É que, como gestor público, ele é responsável pela boa administração do dinheiro público. Na verdade, Otacílio corre o risco até de responder por improbidade. É o ônus de ser prefeito…

Mágoa

Na primeira reunião promovida pelo prefeito Otacílio Assis (PSB) na véspera do Natal, para uma conversa com todos os parlamentares da bancada governista, a ausência a ser destacada foi a de Edvaldo Godoy (DEM). Há semanas, o vereador foi chamado por Otacílio, numa emissora de rádio, de “futuro líder da oposição”.

Menos

Diz o ditado que não há crime perfeito. Pois o esquema criminoso de desvio de dinheiro público, embora funcionasse durante anos, acabou sendo descoberto. Não era, assim, tão bem “feitoso”…

Fidelidade?

O “grupo dos cinco”, que reúne novos vereadores, ainda não fechou com o candidato a presidente Marco Valantieri (PR). Se quisesse, bastaria se aproximar dos dois votos da oposição para eleger o próximo presidente com suficientes sete votos…

Matagal

Com as chuvas, aumentaram as reclamações de mato em terrenos baldios. O setor de fiscalização da prefeitura não tem dado conta das notificações.

Abuso

Mesmo debaixo de críticas contra os gastos excessivos, a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo pagou neste mês quase R$ 5 mil a mais ao procurador jurídico a título de horas extras, fazendo o salário dele passar dos R$ 15 mil. É preciso dar um basta nesta gastança sem limites…

Segurança

A chácara da funcionária Sueli Feitosa, na zona rural, é toda cercada com um sistema eletrificado e arame farpado. A medida é para evitar ladrões…

Só na véspera…

Brincadeira ou esquecimento, o secretário de Comunicação Célio Guimarães só entregou o diploma de prefeito reeleito a Otacílio Assis na última quinta-feira, 29. Com uma procuração, Célio foi quem recebeu o documento do juiz eleitoral há duas semanas, quando Otacílio estava em férias com a família.

Coisas de Política

Três em um

Na Câmara Municipal daquela pequena cidade, um senhor muito bem vestido, portando uma maleta executiva, apresentou-se à recepcionista, pedindo para falar com o presidente da Casa. A moça analisando o visitante, fez a seguinte pergunta:

— Por acaso o senhor é vereador, cobrador ou amigo do presidente?

— Bem, responde o homem — para dizer a verdade, sou as três coisas.

— Então neste caso, façamos o seguinte: Como vereador, o presidente está em reunião e não pode atendê-lo. Como cobrador, ele está de férias e viajou… Por fim, como amigo do nosso presidente o senhor pode dirigir-se àquela porta e entrar… Sem bater!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)