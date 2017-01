Se está difícil até para dormir com este calor, imagine, então, trabalhar com o sol a pino. Pois Conceição Aparecida Bueno de Campos, 54, garante que não se incomoda de ficar nas ruas no horário em que o calor é muito forte. Há dez anos, ela é uma gari e varre vários quarteirões de uma região de Santa Cruz do Rio Pardo. “Eu já trabalhei na roça, carpindo debaixo do sol, pois isso me acostumei com o calor”, diz.

Conceição foi funcionária da “estatal” Codesan e depois foi contratada pela “M. Rover”. Ela recebe protetor solar e roupas especiais para o trabalho no sol, mas nada afasta o calor escaldante das últimas semanas. “O importante é beber água. Eu trago um saco com gelo que dura todo o meu trabalho”, conta. A gari entra às 7h e só termina de varrer às 16h30. “O pior período é o calor das 10h da manhã e depois às 15h”, ensina.

“Mas eu nunca passei mal”, avisa. Ela diz que o grande prazer no final do dia é chegar em casa e tomar um banho. “Eu já vou tirando tudo aí mesmo na lavanderia”, brinca.

Na “área azul” de Santa Cruz, as funcionárias da empresa responsável pelo estacionamento rotativo também convivem com o sol diariamente. É o caso de Fernanda Dias Torquato, 25, que há seis meses vende cupons para motoristas do “calçadão” da Conselheiro Dantas. “Ao meio dia é difícil”, conta.

Ela e a colega de trabalho Giovanna Cristina Vanda, 20, usam bonés e se hidratam o dia todo com água, muita água. “A gente procura sombra, mas muitas vezes o sol é inevitável para atender os motoristas”, disse Fernanda.

Giovanna é agente da “área azul” há sete meses e garante que se acostumou com o calor. “Eu já trabalhei numa época na fábrica de doces, que é tão quente quanto a rua”, lembrou.

Lixo e calor

Outra profissão que tem o sol como companheiro é o coletor de lixo. Alessandro de Lima, 33, é um dos três colegas de um caminhão de lixo da “M. Rover”. Há dois meses na empresa, ele já tinha experiência anterior neste tipo de trabalho. Claro que possui roupas adequadas para o serviço — incluindo boné, luvas e camisa de manga comprida —, mas a vestimenta aumenta ainda mais o calor. “A verdade é que nunca senti um sol tão forte”, diz.

Ao seu lado, Luiz Fernando Batista de Souza, 19, completou na quinta-feira, 29, seu segundo dia na profissão de coletor de lixo. “Eu já enfrentei o sol, mas a gente sempre precisa se acostumar”, conta.

O motorista do caminhão, Celso Isaltino Venâncio, 57, tem mais sorte. A cabine possui ar condicionado, que não consegue vencer adequadamente o calor. Há mais de trinta anos na profissão de motorista, ele diz que não pode reclamar. “Na cabine ainda é fresquinho. O pior fica para os ajudantes na rua”, garante.

Hidratação é a receita contra o sol

Um grupo grande de trabalhadores enfrenta o sol diariamente. São carteiros, vendedores, pedreiros, agricultores ou garis. Para eles, há um leque de produtos praticamente obrigatórios, como protetor solar — que também deve ser passado na versão spray no couro cabeludo —, óculos e roupas adequadas. O chapéu mais indicado é o de aba larga.

Mas o trabalhador também não deve se descuidar dos pés, usando calçados flexíveis para evitar inchaço, calos e alergias.

O fundamental é água, que deve estar sempre à disposição. Afinal, o organismo perde muito líquido para controlar a temperatura e não se deve economizar na ingestão de água.

Ao longo da vida, o sol provoca danos cumulativos, principalmente mudanças na estrutura da pele, provocando a multiplicação desordenada de células. A cada ano, surgem 130 mil casos de câncer na pele, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer.