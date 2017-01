Saúde íntima feminina é mais vulnerável no verão

Sinônimo de pele bronzeada e roupas mais leves, o verão acaba exigindo maior atenção por parte da mulher. O foco é a higine íntima. É que as temperaturas mais altas aumentam a transpiração nas partes íntimas, fazendo com que a região fique mais quente e úmida. A ginecologista e obstetra santa-cruzense Haluana Garrett Zacura alerta, inclusive, para o risco de frequentar locais de lazer.

“Ambientes públicos — como saunas, piscinas e praias — podem influenciar no aparecimento de fungos e outros agentes microbianos, o que aumenta o risco de infecções vaginais. As leucorreias, chamadas popularmente de corrimento, ocorrem com maior frequência neste período”, explicou Haluana.

Para garantir a saúde genital, o ideal é ficar limpa, seca e arejada. “Alguns cuidados são essenciais, como manter-se sempre seca após sair da água, não ficar com biquínis e maiôs molhados, ingerir muito liquido e alimentar-se bem, sendo recomendado uma refeição a cada três horas”, explicou.

As calcinhas, segundo ela, devem ter fundo de algodão e estarem sempre passadas. “O uso de sabonetes, como dermacyd, também é muito importante, pois não alteram o PH vaginal”, aconselha a ginecologista.

Segundo a especialista, os sintomas dos males provocados pelo calor são coceira, ardor ao urinar e corrimento com cheiro forte. “Essas queixas são comuns, principalmente, quando as mulheres voltam de férias”, informa Haluana.

A médica, porém, faz um alerta: mesmo sendo corriqueiro, o problema deve ser investigado pelo médico. “Se a mulher notar no fundo da calcinha a presença de corrimento, prurido vaginal ou odor fétido, deve procurar um ginecologista”, disse.

A automedicação, segundo Haluana, é perigosa. “É preciso fazer um exame para saber exatamente o que está causando o problema e tratá-lo de maneira adequada”, aconselhou.

O tratamento geralmente é a base de medicamentos orais, mas em alguns casos deve-se usar cremes vaginais. “A prevenção pode ser feita com uma alimentação balanceada e higiene íntima regular”, finalizou a ginecologista.