Um ano para esquecer

Crise econômica, desemprego e desvio de dinheiro público. Enfim, 2016 já seria ruim caso os problemas se limitassem à recessão e escândalos. Porém, para Santa Cruz do Rio Pardo o ano que se encerrou ontem é para ser esquecido. Foi em 2016 que a cidade perdeu o inesquecível ator Umberto Magnani Netto, que morreu durante as gravações da novela “Velho Chico”, da Rede Globo. Santa Cruz também perdeu no ano passado o ex-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, um dos grandes líderes políticos das décadas de 1980 e 1990.

O ano que passou também foi pródigo em violência. Em janeiro, por exemplo, causou comoção na cidade o assassinato do PM Thiago Rodrigues, morto por um homem transtornado em Osasco. Mas às vezes a violência parte da própria instituição que deveria combatê-la. Em julho, o jovem santa-cruzense Brian Bueno da Silva, 22, foi assassinado a tiros pelo policial militar Luís Paulo Isidoro durante uma blitz desastrada na saída da Fapi — Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos. A abordagem, flagrada por câmeras de monitoramento, teve requintes de execução. O soldado ainda continua trabalhando normalmente na Polícia Militar em serviços externos, enquanto a Justiça apenas começou a analisar o processo.

A política, como sempre, deu as cartas em 2016, ano em que o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), mesmo fora do poder, ainda foi protagonista de mais um escândalo. Em abril, uma reportagem do jornal mostrou que ele, quando prefeito em 2004, cedeu dois prédios públicos para uma mesma faculdade de Direito, que obviamente acabou se instalando em apenas um imóvel. O custo da cessão dos prédios foi estimado em R$ 54 milhões, de acordo com o período acertado pelo ex-prefeito, que passou a ser alvo de mais uma investigação no Ministério Público.

Mira também voltou à cena em outubro, quando se candidatou pela terceira vez a prefeito de Santa Cruz. Mas nada lembrou aquele forte líder do PSDB na década anterior, quando parecia ser imbatível. O ex-prefeito levou, em outubro, a maior surra eleitoral da história de Santa Cruz do Rio Pardo.

Cidade de luto

Claro que 2016 também teve boas notícias, como o ressurgimento do balé e da dança no município, inclusive com a conquista de prêmios internacionais. Mas em abril a cidade ficou chocada com a notícia da morte de seu filho mais ilustre, o ator Umberto Magnani Netto.

Meses antes, “Bertinho” havia gravado videos publicitários para o DEBATE e se mostrava na melhor fase de sua carreira. No papel do padre Romão, na novela “Velho Chico”, Umberto fez o único personagem que atravessaria todo o período da trama de Benedito Rui Barbosa. Carismático, o “padre” cresceu na história até que um AVC interrompeu a carreira do santa-cruzense.

Outra morte que marcou Santa Cruz foi a do ex-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, que havia meses já estava debilitado. Era o último grande líder político do PMDB nos anos 1980 e 1990. Vice de Onofre Rosa, foi eleito prefeito em 1988 e voltou a administrar a cidade em 1996. Em 2008, foi candidato a vice de Otacílio Assis.