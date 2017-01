Advogado da prefeitura é acusado de atirar em mulher

Do Jornal DEBATE e “Repórter na Rua”

O advogado Marcelo Picinin, atual Assessor de Relações Institucionais do prefeito Otacílio Assis (PSB), foi detido na noite de sexta-feira, 6, após se envolver numa briga com vizinhos da rua José Carqueijo, na vila Santa Aureliana, por causa de cachorros. Segundo a família de Célia Rodrigues de Souza, 51, Picinin teria disparado três tiros contra a casa vizinha e um deles atingiu a mulher na virilha. No momento do incidente, Célia estava com o irmão Antônio Rodrigues de Souza, 60.

Antonio disse que o advogado estava ameaçando a família há algum tempo por causa de cachorros da família que ficam soltos na rua. Houve discussão e Marcelo Picinin teria ido até a frente da casa do vizinho e disparado três tiros. Segundo Antonio, o advogado usou uma pistola. Um dos disparos acertou Célia Rodrigues na virilha. Ainda de acordo com o vizinho, Marcelo estava alterado e correu para casa, onde provavelmente teria escondido a arma, que não foi localizada pela Polícia Militar.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa. Marcelo Picinin foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento na presença do advogado Daniel Coelho e foi liberado pela polícia. Ele negou ter disparado contra a mulher, mas se recusou a fazer o exame residuográfico para comprovar se atirou recentemente com uma arma. Marcelo Picinin também não quis dar declarações à imprensa, afirmando que só vai se pronunciar em juízo.