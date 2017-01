Codesan pode demitir mais de 20 no semestre

A crise financeira na Codesan, empresa de economia mista pertencente ao município, vai provocar a demissão de mais de 20 trabalhadores. Dez deles já estão inscritos no Programa de Demissão Voluntária (PDV) implantado no final do mês passado. As demissões foram confirmadas na semana passada pelo presidente da empresa, Cláudio Gimenez. A empresa possui um total de 201 trabalhadores.

Segundo ele, a Codesan precisa reduzir imediatamente a folha de pagamento. “Ainda não sabemos ao certo o número de total de demitidos, mas a medida vai atingir funcionários que estão ociosos ou que não correspondem às expectativas da empresa”, explicou. “Mas o grande problema é que a Codesan tem um excedente na folha de pagamentos de 30%”, admitiu.

Em números concretos, Gimenez disse que a Codesan tem uma folha de R$ 750 mil mensais para uma receita no máximo de R$ 550 mil. “Se a gente não cortar R$ 200 mil na folha, não vamos conseguir pagar nada, somente alguns fornecedores”, alertou. O presidente admite que a situação está sendo “administrada” há quase nove meses, mas com grandes atrasos no pagamento de fornecedores.

Cláudio Gimenez disse que o plano de demissões será avaliado ao longo dos próximos seis meses. Algumas delas, entretanto, serão imediatas, principalmente funcionários que têm contratos temporários de trabalho e não serão renovados.

De acordo com o dirigente, as demissões só não serão implementadas todas de uma vez por causa das indenizações trabalhistas. “Para se ter uma ideia, somente os dez funcionários que aderiram ao PDV vão custar R$ 240 mil”, contou. Os recursos serão pagos ao longo dos próximos seis meses.

Mais repasses

Além de uma pesada herança trabalhista, a Codesan possui dívidas tributárias que necessitam ser organizadas. Somente de parcelamento tributário, a empresa paga R$ 134 mil mensais, além de aproximadamente R$ 200 mil de impostos atuais. “Nós estamos com muitas dificuldades para ficar em dia com estes tributos e a empresa precisa disso para apresentar as certidões negativas”, explicou Gimenez. Ele também está aguardando o Governo Federal regularizar o projeto de um novo Refis para solicitar novos parcelamentos.

Para dar um fôlego à Codesan, o prefeito Otacílio Assis (PSB) vai encaminhar à empresa um repasse mensal superior a R$ 120 mil, em forma de subvenção, para equacionar o pagamento de encargos sociais. São parcelas de INSS e Fundo de Garantia. Para autorizar o repasse, a Câmara deverá ser convocada para apreciar o projeto na próxima semana, em sessão extraordinária.

A Codesan se mantém graças a contratos de conservação de estradas rurais ou Meio Ambiente. Mas a receita fixa não cobre a folha de pagamento e os encargos sociais. A ideia, segundo anunciou na semana passada o prefeito Otacílio Assis (PSB), é aprovar uma subvenção mensal fixa durante os próximos meses.