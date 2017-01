Educação vai devolver taxas pagas à Dux

A secretaria da Educação informou que vai devolver todas as taxas pagas pelos candidatos que participaram de um processo seletivo organizado pela empresa Dux, cujo certame acabou sendo anulado por irregularidades. Até a semana passada, alguns candidatos reclamavam que não estavam conseguindo reaver o dinheiro porque precisavam apresentar o comprovante de pagamento. Muitos não encontraram mais o documento.

A secretaria, porém, aceitou as reclamações e anunciou que vai efetuar o pagamento com base na lista das pessoas que fizeram as provas. “Certamente isto mostra que elas pagaram as taxas”, explicou a secretária de Educação do município, Silvia Gazola.

O setor já providenciou, inclusive, um requerimento padrão que os candidatos devem preencher e entregar na secretaria. Entretanto, as pessoas deverão apontar uma conta bancária para que o depósito seja efetuado de forma direta.

Outra reclamação era referente aos títulos apresentados por alguns candidatos para efeito de pontuação. Segundo a secretária Silvia Gazola, os documentos originais serão devolvidos, mas as cópias entregues à Dux não devem ser recuperadas.

O processo seletivo da secretaria da Educação foi realizado em 27 de novembro do ano passado, mas o DEBATE denunciou, alguns dias depois, que a prova teve questões idênticas a um outro processo aplicado pela própria Dux em São Pedro do Turvo.

A falta de ineditismo foi considerada grave, pois muitos candidatos podem ter sido beneficiados. O processo foi anulado definitivamente e a Dux recebeu punições. Além de arcar com multas e outros prejuízos, a empresa foi suspensa por dois anos de participar de licitações públicas na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.