Mais de 200 universitários podem ficar sem transporte

Uma parte parte dos quase 1.000 estudantes universitários de Santa Cruz do Rio Pardo que utilizam o transporte gratuito do município para estudar em outras cidades pode perder o benefício neste ano. Eles não cumpriram a determinação de entregar um atestado de frequência nas faculdades. Até a última sexta-feira, 6, o último dia estipulado pela secretaria da Educação para cumprir a norma, pelo menos 217 estudantes estavam nesta situação.

Quem não regularizou a situação até anteontem não poderá viajar gratuitamente neste ano. Neste caso, eles deverão pagar 45% do custo, de acordo com uma cláusula estipulada na legislação que instituiu o transporte gratuito custeado pela prefeitura. O prazo final foi sexta-feira e não há algum tipo de recurso.

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo subsidia 100% do transporte para universitários que estudam em Ourinhos, Jacarezinho, Marília e Bauru. O benefício começou no segundo ano do governo do prefeito Otacílio Assis (PSB). No total são quase 1.000 estudantes que viajam em 18 ônibus contratados pelo município.

Segundo a secretária de Educação Silvia Gazola, controlar a frequência é importante não apenas para atestar que o estudante viaja para efetivamente assistir as aulas, mas para distribuir corretamente as vagas nos ônibus. “Quem não apresenta a frequência, nós deduzimos que já se formou, trancou a matrícula ou mesmo parou de estudar. Assim, é uma forma de fazer um recadastramento para a distribuição das vagas no início do ano letivo”, explicou.

A secretária alertou que o decreto que regulamentou o transporte universitário gratuito determina o controle de frequência escolar através da entrega de atestado. Quem não possuía o documento expedido pela faculdade, poderia na última sexta-feira fazer uma declaração de próprio punho informando provisoriamente a frequência e se comprometendo a entregar o atestado dentro de poucos dias. “Mas quem não fez nada, só vai viajar neste ano caso pague 45% do custo do transporte, conforme determina o decreto”, disse Silvia Gazola.