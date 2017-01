‘Não é minha função ver extratos’, diz secretário

Secretário de Finanças da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Armando Cunha disse na semana passada que não tinha a função de verificar extratos ou consultar saldos diretamente no terminal da agência bancária. “Tudas as informações que busco estão na rede interna da contabilidade, que acesso a todo instante. É ali que descubro, por exemplo, quanto dinheiro a prefeitura tem em caixa”, explicou.

Segundo ele, a rede interna deve ter atualizadas todas as informações bancárias. “A tesouraria é responsável pelos depósitos e extratos, cujos dados devem ser alimentados no sistema interno. Estes são os relatórios oficiais e claro que eu preciso confiar nos funcionários responsáveis pelas informações”, disse.

O secretário disse que o sistema possui um boletim financeiro que é atualizado diariamente. “Todo dia eu faço isto e muitas vezes levo até os papéis para conferência em casa. Aquilo que é alimentado no sistema é considerado oficial”, afirmou.

Armando Cunha disse que o secretário de Finanças tem a obrigação de acompanhar a execução orçamentária global do município. “As informações diárias da contabilidade não estão sob minha responsabilidade. Eu trabalho no geral e não no varejo”, exemplificou.

O secretário também deixou claro que a função dele não é fiscalizar estas contas. “Existem órgãos competentes para esta tarefa, que não é e nunca foi minha atribuição. Se um sistema é alimentado com dados falsos, isto pode acontecer em qualquer lugar”, afirmou. Ele admitiu que a funcionária Sueli Feitosa foi recomendada por todas as administrações anteriores. “Nunca ninguém disse para ter cuidado com esta moça. Ao contrário, faziam elogios”, lembrou.

Armando disse que as contas da prefeitura são periodicamente fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, que não detectou o desvio provocado pela funcionária, mesmo ele acontecendo há muitos anos.

Ao confirmar que o desvio era feito manipulando os depósitos na boca do caixa, Armando avalia que Sueli não transferiu recursos diretamente para sua conta bancária para não deixar pistas concretas. “Qualquer transferência de dinheiro precisa ter a identificação do beneficiário. Ela não faria uma coisa tão ingênua assim”, afirmou.

O secretário, que foi quem informou o prefeito Otacílio sobre a existência do rombo nas finanças públicas, admite que enfrentou dias difíceis. “Na verdade, eu fiquei nervoso e espantado com os valores descobertos. Mas, graças a Deus, estou tranquilo com minha consciência. Entretanto, continuo preocupado com a situação da prefeitura de Santa Cruz”, afirmou.