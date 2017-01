Nova Câmara tem 7 ‘importados’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Para uma cidade considerada “bairrista” como Santa Cruz do Rio Pardo, não há registro na história de tantos vereadores eleitos que nasceram em outros municípios. Curiosamente, na atual composição da Câmara, cujos vereadores tomaram posse no último domingo, 1º, mais da metade não nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo.

São sete os parlamentares considerados “importados” na nova legislatura. Dos cinco mais votados nas últimas eleições, por exemplo, apenas o “campeão” Luciano Severo (PRB) é santa-cruzense nato. O segundo colocado na lista de votação, Milton de Lima (PR), é natural de Ivaporã-PR. Já o radialista Cristiano Neves nasceu em Andirá, também no Paraná, enquanto o reeleito Edvaldo Godoy é de Bernardino de Campos.

Lourival “Raio X” Heitor (DEM), que foi uma das surpresas das eleições de outubro, é natural de São Paulo, a mesma cidade cidade onde nasceu a ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB), que voltou à Câmara neste ano.

Joel de Araújo (PRB), eleito com apoio de uma ala da igreja católica, nasceu em Ribeirão do Pinhal. Para completar a lista de “importados”, Murilo Costa Sala (SD), reeleito para um segundo mandato, é natural de Ourinhos.

Marco é eleito

Independente da cidade em que nasceram, os 13 vereadores deram uma demonstração de união que há muitos anos não se via em Santa Cruz do Rio Pardo. No último domingo, logo após a posse oficial dos eleitos, o vereador Marco “Cantor” Valantieri (PR) foi escolhido como novo presidente da Câmara por unanimidade dos votos.

Na verdade, a chapa formada pelos 11 eleitos pelas coligações que apoiaram a reeleição do prefeito Otacílio Assis (PSB) em outubro já estava praticamente formada antes da eleição. Faltava, porém, o acerto final, principalmente o compromisso de Marco em efetuar mudanças na estrutura do Legislativo.

Minutos antes da sessão, todos os vereadores se reuniram a portas fechadas numa sala que existe atrás do plenário. O que era para ser uma simples formalidade acabou despertando um certo suspense, já que a reunião demorou mais do que o programado.

Quando os 13 vereadores deixaram a sala, Maura Macieirinha (PSDB) sinalizou que a oposição também teria cargo na nova mesa diretora. “Houve uma pequena mudança”, revelou, sorrindo abertamente.

De fato, o vereador Murilo Sala (SD), que forma a pequena bancada de oposição junto com Maura, acabou compondo a chapa única como candidato a segundo secretário.

A mudança ocorreu quando Murilo expôs, na reunião a portas fechadas, a importância da nova Câmara mostrar uma união entre todos os parlamentares, independente de sigla partidária. A composição original da chapa tinha na segunda secretaria o vereador Lourival Heitor (DEM), que acabou desistindo e apoiando o nome de Murilo.

A chapa de Marco “Cantor” Valantieri, que ainda teve Cristiano Neves (PRB) como primeiro secretário, foi eleita por unanimidade.

A eleição na Câmara pode ter descontentado o prefeito Otacílio Assis (PSB). Mesmo garantindo que não iria interferir na escolha dos vereadores, ele confidenciou à imprensa que preferia uma chapa integrada somente por vereadores eleitos pelas coligações que o apoiaram nas eleições de outubro.

Na posse, Otacílio

‘alfineta’ opositor

Apesar do horário, a sessão de posse dos eleitos, realizada na manhã do último domingo, 1º, poucas horas após as festividades da virada do ano, reuniu centenas de pessoas no recinto da Câmara de Santa Cruz. Além dos eleitos em outubro, a solenidade foi prestigiada pelo deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) e pelo federal Capitão Augusto Rosa (PR). Oevento teve até um espaço ecumênico para pregações do frei dominicano Lourenço Papin e do pastor Josué Rodrigues Brito.

Além dos 13 novos vereadores, tomaram posse o prefeito reeleito Otacílio Assis (PSB) e o vice Benedito Ribeiro Batista (PT).

O deputado Ricardo Madalena (PR) disse ter certeza de que Otacílio vai reverter a crise criada pela descoberta do desvio de dinheiro público há duas semanas. Madalena elogiou o governo do prefeito reeleito e preferiu não enumerar obras da primeira administração. “Se eu fizer isto, vamos ficar aqui a tarde toda”, brincou o deputado.

Em discurso, Otacílio agradeceu o secretariado, a família e o apoio da população. Ao lamentar os “últimos dias tumultuados”, lembrando a descoberta de um desvio milionário nos cofres públicos, Otacílio aproveitou a presença do promotor público Reginaldo Garcia e do delegado Renato Mardegan para pedir a prisão de todos os envolvidos no desfalque.

No final, o prefeito aproveitou a presença de Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques na plateia para “alfinetar” aquele que foi o mais ferrenho opositor do governo nos últimos quatro anos. “Era nosso denunciante ‘mor’, mas foi importante porque nos alertou uma série de coisas e nos fez investigar”, disse. “Só faltou ele fazer uma denúncia: de que havia roubo na prefeitura há nove anos”, emendou.