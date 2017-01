Otacílio vai ‘fundir’ Esporte com a secretaria de Cultura

O prefeito Otacílio Assis (PSB) vai encaminhar projeto à Câmara para reunir a secretaria de Esportes junto com a de Cultura. A medida foi tomada após o vereador Milton de Lima (PR) recusar a indicação para assumir a pasta de Esportes, conforme antecipou o jornal na semana passada. Otacílio confirmou o convite no discurso de posse no último domingo e deu prazo até quarta-feira, 4, para a resposta de Milton.

Há pelo menos um mês o prefeito estava estudando um nome para comandar a secretaria de Esportes. O titular, Pedro Lombardi, está em férias e já teria sido avisado da mudança. A solução parecia ser o vereador Milton de Lima que, porém, não aceitou o convite.

Segundo Otacílio revelou na última quarta-feira, após a negativa do vereador havia um “plano B”, que seria a união das duas secretarias. A medida, segundo ele, vai economizar recursos, mesmo com a provável criação de dois cargos de secretários adjuntos — cujos salários serão praticamente a metade de um titular.

“O plano é unificar projetos. Temos muitas atividades culturais nos bairros e elas poderiam ser mais completas com o esporte e lazer”, explicou o prefeito. Neste caso, a administração financeira também seria única. “Não haverá mais secretário de Esportes, mas dois secretários adjuntos, um para o Esporte e outro para Lazer. Funcionará melhor gastando-se menos”, assegurou.

Na prática, a secretaria de Esportes será extinta. O projeto retoma a pasta que existia até o governo de Onofre Rosa de Oliveira (1983-1988), quando o setor de Esportes era uma diretoria ligada à secretaria de Cultura. O titular da Cultura era também o responsável pela programação esportiva da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

A recusa

O vereador Milton de Lima (PR) recusou oficialmente o convite do prefeito, para assumir a secretaria de Esportes, numa reunião no gabinete de Otacílio na manhã de quarta-feira, 4. A frustração maior, neste caso, foi da ex-vereadora Wanda Rios (PSD), que já se preparava para assumir uma vaga na Câmara com o provável afastamento de Milton.

“É muito para minha cabeça”, alegou o vereador do PR para justificar a recusa em assumir a secretaria. “Meus eleitores me cobraram muito. Como eu iria explicar que abandonaria a Câmara para assumir a secretaria?”, disse. “O Otacílio ficou meio bravo, mas acabou compreendendo minha decisão”, explicou, rindo.

Milton, na verdade, é muito ligado ao atual prefeito e em Caporanga, distrito onde mora, faz um trabalho semelhante a de um “subprefeito”. No ano passado, ele coordenou a construção, no perímetro urbano de Caporanga, de um campo de futebol com iluminação. O local ainda vai ganhar vestiários e alambrados, mas já é usado para a promoção de torneios envolvendo a zona rural.