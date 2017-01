Paradeiro de Sueli Feitosa é desconhecido desde o Natal

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Mais do que analisar um possível pedido de prisão temporária dos envolvidos no desvio criminoso de dinheiro público, descoberto há duas semanas na prefeitura de Santa Cruz, a Polícia Civil ainda trabalha para desvendar como o rombo acontecia e em que data começou. Desde o início das investigações o delegado Renato Mardegan disse que não descarta o pedido de prisão, mas trabalha com a possibilidade da principal suspeita, a funcionária municipal Sueli de Fátima Feitosa, se apresentar de forma espontânea.

O delegado finalmente terá maior liberdade para ampliar as investigações a partir desta segunda-feira, 9, quando termina o recesso forense. Será amanhã que o juiz Leonardo Labriola Menino vai analisar o pedido do delegado Mardegan de quebra do sigilo fiscal, telefônico e bancário de Sueli Feitosa e de familiares da servidora pública. Até agora, a polícia trabalha apenas com os documentos que apreendeu nas residências vasculhadas com ordem judicial. A medida foi autorizada pelo plantão judicial de Ourinhos, o único que funciona — e com poderes reduzidos — durante as férias forenses.

Desde que o rombo milionário foi descoberto, as atividades da Polícia Civil estão sendo exercidas de forma limitada. Ela não teve acesso sequer aos dois computadores que apreendeu na casa da suspeita Sueli Feitosa e na residência de uma de suas irmãs. “Enquanto não houver uma ordem judicial, não podemos vasculhar o que existe nos computadores”, informou o delegado Renato Mardegan. A ordem para manusear os arquivos será solicitada amanhã.

Endereços dissimulados

Desde que o desvio criminoso de dinheiro público foi anunciado à imprensa pelo prefeito Otacílio Assis, Sueli Feitosa não foi encontrada. Ela deixou Santa Cruz do Rio Pardo na véspera do Natal e viajou para algum local desconhecido. Nas buscas efetuadas na residência dela, no bairro Residencial Braúna, a polícia suspeita que Sueli deixou a cidade às pressas, pois havia muita roupa, calçados e documentos na residência.

A polícia consguiu apreendeu pelo menos um computador na casa dela, mas uma bolsa de couro vazia deixada sobre uma mesa indicava que ela levou um notebook.

A servidora contratou o advogado criminalista Antonio Godoy Maruca, de Campinas, que já está atuando na defesa. Na semana passada, o advogado concedeu pequenas entrevistas às rádios Band FM e 104 FM, sem adicionar novidades ao caso. Segundo ele, Sueli Feitosa vai se apresentar “no momento certo” e que a família dela não tem qualquer envolvimento no desvio de dinheiro público.

O advogado, porém, deu informações desencontradas sobre o paradeiro da servidora pública. Na primeira semana após a descoberta do desvio criminoso, circularam versões de que Sueli Feitosa estaria no Estado de Santa Catarina. Dias depois, à rádio Band, o advogado Antonio Maruca informou que a servidora, na verdade, estava na Grande São Paulo. No final da semana, em nova entrevista à rádio 104 FM, Maruca disse que o paradeiro verdadeiro de Sueli era Belo Horizonte.

Suspeita tentou abandonar

responsabilidade de senhas

Um papel localizado numa das gavetas da mesa de trabalho de Sueli de Fátima Feitosa, nos dias seguintes à descoberta do desvio criminoso de dinheiro público, mostra que a servidora já estava enfrentando problemas para esconder o rombo nas contas da prefeitura e tinha receio de ser descoberta. No documento, ela informava ao Banco do Brasil que estava deixando de ser a operadora das contas do município, função que exercia mediante senhas bancárias.

O papel, com o timbre da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo — possivelmente elaborado por Sueli sem consultar seus superiores —, era um ofício dirigido ao gerente do Banco do Brasil. Além de anunciar que deixaria de ser a operadora das contas bancárias, o documento “nomeava” como novos responsáveis o prefeito Otacílio Assis (PSB) e o secretário de Finanças Armando Cunha.

A informação foi dada pelo próprio prefeito, que determinou a entrega do ofício à polícia. Ele contou que o chefe do executivo não pode, por conta do trabalho de administrar o município, ser responsável pelo gerenciamento de contas. “Isso não existe em lugar algum”, explicou.

Pelas investigações preliminares da polícia, Sueli estava tendo muita dificuldade para manter o rombo nas contas públicas sob sigilo. Há informações, por exemplo, de que ela colocou a residência no Residencial Braúna à venda há alguns meses. O preço seria de R$ 1,5 milhão.

Sueli também chegou a devolver a uma incorporadora dois terrenos adquiridos num bairro novo de Santa Cruz do Rio Pardo, inclusive perdendo os valores de todas as prestações que pagou até então. Tudo indica que o cerco estava se fechando para a servidora.

A antecipação da folha de pagamento da prefeitura para o dia 22 de dezembro, véspera do Natal, selou definitivamente a descoberta do rombo. Ela não teve como cobrir uma diferença superior a R$ 1 milhão e recorreu a recursos de outra conta, que não poderiam ser transferidos para outra finalidade a não ser obras de iluminação pública.

Pelo que se apurou até agora, Sueli de Fátima Feitosa se aproveitava do movimento diário do caixa da prefeitura para desviar os recursos. São pagamentos de tributos e taxas que os contribuintes fazem diretamente no guichê do prédio público. No final do dia, a funcionária era responsável pelo depósito em conta corrente do Banco do Brasil e alimentava as informações nos sistemas financeiros da prefeitura.

Era neste caminho que o desvio acontecia. Sueli não depositava o valor total arrecadado pela prefeitura, mas elaborava extratos falsos com valores que não eram reais.

A diferença em dinheiro vivo, segundo apurou a polícia, era depositada em contas da própria Sueli por funcionários da prefeitura. De acordo com o delegado Renato Mardegan, ela informava aos colegas que o dinheiro era de atividades empresariais da família. Aparentemente ninguém nunca suspeitou do desvio criminoso.