Patrimônio de suspeita cresceu a partir de 2001

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo está fazendo o caminho inverso da investigação paralela em curso na prefeitura sobre o desvio milionário de dinheiro público descoberto há duas semanas. Enquanto uma auditoria nas contas do município começou nos documentos deste ano e segue para os anos anteriores, a polícia faz o procedimento inverso, a partir do momento em que a principal suspeita, a funcionária Sueli de Fátima Feitosa, passou a ocupar cargos comissionados. Com isso, já foi possível detectar que a servidora iniciou seu acréscimo patrimonial a partir de 2001, ano em que teve início o governo de Adilson Mira (PSDB).

Segundo o delegado Renato Mardegan, responsável pelas investigações, estas alterações estão visíveis nos documentos apreendidos pela Polícia Civil em residências da família no final do mês passado. “Esta diferença anormal já foi constatada, mas claro que só deverá ser confirmada oficialmente por um perito contador quando se fizer todos os levantamentos e confrontar as informações”, explicou.

O rombo foi anunciado pelo prefeito Otacílio Assis (PSB) no último dia 23 de dezembro, quando a contabilidade da prefeitura descobriu o desfalque milionário. A estimativa inicial é de que a principal suspeita, Sueli de Fátima Feitosa, tenha desviado R$ 3,5 milhões dos cofres públicos ao longo de muitos anos.

Ela teria falsificado extratos bancários da contabilidade municipal, para mascarar o desvio. O crime foi descoberto porque o prefeito resolveu antecipar o pagamento do salário de dezembro para o dia 22, véspera de Natal. No papel, havia dinheiro na conta, mas apenas Sueli sabia que o saldo era insuficiente. Então, ela transferiu mais de R$ 1 milhão de uma conta “carimbada” exclusivamente para iluminação pública, o que é irregular. A operação despertou a atenção de funcionários, que alertaram o secretário de Finanças Armando Cunha. O desfalque, então, foi descoberto.

Dias depois, a Polícia Civil conseguiu um mandado judicial para invadir, inclusive mediante arrombamento, os imóveis de Sueli Feitosa e de familiares dela. Foram vasculhadas três residências de luxo, uma chácara no bairro da Graminha e barracões de empresas no Distrito Industrial de Santa Cruz do Rio pardo. A polícia apreendeu documentos, joias e pelo menos dois computadores.

Além do alto luxo das residências, com móveis e eletrodomésticos de primeiras qualidade, chamou a atenção a personalidade religiosa de Sueli, católica devota de Nossa Senhora Aparecida. A chácara dela, por exemplo, é batizada de “Mãe Rainha”, enquanto Bíblias e imagens santas estão espalhadas por todas as residências. A propriedade rural possui uma capela dedicada à Nossa Senhora com altar e bancos de igreja construídos com madeira nobre.

Documentos mostram atividades

‘anormais’, explicou o delegado

O delegado Renato Mardegan disse ontem à tarde que as primeiras análises dos documentos apreendidos nas residências de Sueli Feitosa e de duas irmãs, em buscas cumpridas no último dia 23 de dezembro do ano passado mediante ordem judicial, mostram que o patrimônio da funcionária pública começou a crescer a partir de 2001. Servidora concursada da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo desde 1993, Sueli passou a ocupar exercer funções comissionadas a partir de 1999, no governo de Clóvis Guimarães Teixeira Coelho.

“O patrimônio dela começou a ter um aumento considerável em 2001, quando aparecem documentos de aquisições, melhorias e reformas. Então, acreditamos que ela pode ter começado a desviar recursos a partir de 1999”, afirmou Mardegan. Segundo ele, somente uma perícia técnica vai comprovar oficialmente esta informação.

Sueli Feitosa recebe da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo cerca de R$ 2 mil mensais. O salário base é de R$ 1.262,42, mas há um acréscimo pelo fato dela ocupar função gratificada. A funcionária já ocupou cargo comissionado, inclusive no atual governo de Otacílio Assis (PSB), mas perdeu o benefício no início deste ano, voltando ao cargo de origem — de oficial administrativo — e tendo direito a pequenas vantagens pela função gratificada. Continuou, porém, trabalhando no setor de contabilidade.

O delegado Renato Mardegan disse que entre os documentos apreendidos estão escrituras, recibos de compras, alguns extratos e outros papéis. Com base neles, é possível constatar que Sueli começou a fazer uma série de aquisições a partir de 2001. Nesta época, existem informações sobre compra e venda de imóveis, reforma de casas e outros gastos. “São coisas interessantes que ainda estamos levantando. Aliás, o aumento patrimonial ocorreu na família toda”, disse.

Mardegan contou que, na análise preliminar dos primeiros documentos, muitos bens estão em nome da mãe de Sueli, que morava junto com a servidora da prefeitura numa residência de alto luxo no bairro Residencial Braúna, onde existem terrenos entre os mais caros de Santa Cruz do Rio Pardo. A idosa, que é aposentada, recebe um salário mínimo mensal. “É anormal, tendo em vista os valores dos proventos das duas”, afirmou.

O período de aumento patrimonial coincide com o início do governo de Adilson Mira (PSDB), que tomou posse em 2001 e ficou no comando do município até 2008, após ter sido reeleito em 2004.

O delegado Renato Mardegan não descarta a participação de outros funcionários da prefeitura no esquema criminoso, mas ressalta que são as investigações que vão apontar se há mais suspeitos.