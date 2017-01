Advogado que baleou mulher foi liberado sem fiança

O advogado Marcelo Picinin, atual assessor de Relações Institucionais do prefeito Otacílio Assis (PSB), foi autuado apenas por disparo de arma de fogo na madrugada de sexta-feira, 6, horas depois de balear uma mulher na vila Santa Aureliana. Ele não precisou pagar fiança. Marcelo foi detido na noite de sexta-feira, 6, após se envolver numa briga com vizinhos da rua José Carqueijo, em Santa Cruz do Rio Pardo. A discussão teria acontecido por causa de cachorros soltos na rua. Levado ao plantão policial, o advogado foi ouvido e liberado.

Segundo a família de Célia Rodrigues de Souza, 51, Picinin teria disparado três tiros contra a casa vizinha e um deles atingiu a mulher na virilha. No momento do incidente, Célia estava com o irmão Antônio Rodrigues de Souza, 60. A mulher estava embriagada.

Antonio disse que o advogado estava ameaçando a família há algum tempo por causa de cachorros da família que ficam soltos na rua. Na noite de sexta-feira, houve discussão e, segundo o morador, Marcelo Picinin teria ido até a frente da casa do vizinho e iniciado ameaças com um revólver apontado para eles. “Acho que era uma pistola”, afirmou. Segundo Antonio, ele pegou um pedaço de pau para se defender, mas não teve tempo. Marcelo atirou três vezes e um dos disparos acertou Célia Rodrigues na virilha.

Ainda de acordo com o vizinho, Marcelo estava alterado e correu para sua própria casa, onde provavelmente escondeu a arma, que não foi localizada pela Polícia Militar minutos depois.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela deixou o ambulatório se queixando de dores.

Marcelo Picinin foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento somente quando seu advogado, Daniel Coelho, esteve presente. O assessor do prefeito foi liberado pela polícia após ser autuado por disparo de arma de fogo.

Picinin negou ter disparado contra a mulher, mas se recusou a fazer o exame residuográfico para comprovar a presença de pólvora ou chumbo, o que indicaria que usou recentemente uma arma.

O advogado também não quis dar declarações à imprensa, afirmando que só vai se pronunciar em juízo.

‘Amigo do rei’

Filiado ao PT e amigo pessoal de Otacílio Assis (PSB), Marcelo Picinin foi o primeiro nome escolhido pelo prefeito para compor a equipe do primeiro governo em 2013. No dia de sua primeira posse, em janeiro daquele ano, Otacílio — na época filiado ao PT — fez uma deferência especial a Marcelo, que também é seu advogado particular. O advogado petista foi um dos maiores críticos dos governos tucanos em Santa Cruz, quando combateu os altos salários, a corrupção e a “truculência” do PSDB.

Nomeado assessor jurídico por Otacílio, teve o cargo considerado irregular pelo Ministério Público. Virou, então, “assessor de relações institucionais”, ocupando uma sala ao lado do gabinete do prefeito. Antes, porém, chegou a ter um dos maiores salários do atual governo quando participou irregularmente do rateio de honorários dos procuradores jurídicos do município.