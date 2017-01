‘Facão’ na Câmara

Sérgio Fleury Moraes

Eleito por unanimidade, fato que não acontecia há muitos anos, o novo presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, Marco “Cantor” Valantieri (PR) assumiu o cargo cortando gastos. Na primeira semana, ele anunciou a devolução de uma máquina de café, leite ou chocolate que custava quase R$ 20 mil aos cofres da Câmara. O vereador também resolveu acabar com as horas extras, anunciando a implantação de um “banco de horas” e está renegociando contratos. Para muitos, ainda é pouco. Para Marco, é o começo.

O vereador foi eleito num consenso entre todas as bancadas para promover uma série de mudanças no Legislativo, alvo de críticas da população pelos gastos supostamente desnecessários e pelo pagamento de altos salários. No mês passado, por exemplo, somente o procurador jurídico recebeu quase R$ 5 mil a mais no salário por conta de horas extras. O vereador do PR recebeu o apoio de todos os colegas por garantir que faria as mudanças.

“Promessa é dívida”, confirmou na semana passada, já no cargo. A máquina de café devolvida foi alugada pelo ex-presidente Roberto Marsola (PTB) e ficava disponível a todos os visitantes da Câmara. A um simples apertar de botão, ela faz desde café expresso a capuccino. Mas o novo presidente também cortou o lanche que tradicionalmente era servido durante os intervalos das sessões. A pretexto das comissões emitirem seus pareceres, a sessão sempre foi suspensa para que os vereadores — e convidados especiais, como profissionais da imprensa — degustassem salgadinhos, sucos e bolos. A guloseima noturna, segundo o novo presidente, custava até R$ 1 mil por mês. “Fiquei espantado quando vi algumas notas”, afirmou.

No caso das horas extras, Marco assinou uma portaria proibindo qualquer tipo de atividade remunerada fora do horário. “Isto não existe mais. Se aparecer um centavo como hora extra, eu não pago”, garantiu. O presidente disse que já determinou a implantação de um banco de horas para regulamentar o trabalho de alguns funcionários, especialmente aqueles que assessoram as sessões noturnas. “Quem trabalhar à noite, vai poder descontar algumas horas no expediente depois durante a semana”, explicou.

Ainda em relação aos funcionários da Câmara, Marco anunciou que vai implantar o ponto digital. “Vamos saber o horário que cada um chega ou sai do prédio. Tudo vai ficar registrado”, disse. O presidente quer estender a medida até para funcionários comissionados.

Marco planeja, inclusive, mudar o horário das sessões para o período vespertino. A questão é polêmica e já foi tentada há vários anos, sem sucesso. É que um novo horário pode impedir a participação popular. “Mas o povo não vem mesmo assistir. Tem sessão que tem meia dúzia de pessoas”, antecipa o presidente.

Segundo ele, a medida também traria outras economias, como de energia. “Se a sessão for realizada às 16 horas, por exemplo, ainda está claro e não seria necessário ligar muitas luzes”, explicou.

A exemplo do que fez o prefeito Otacílio Assis (PSB) quando assumiu o comando da prefeitura em 2013, Marco Valantieri também está renegociando contratos, alguns, inclusive, que já estavam fechados. Na semana passada, ele obteve um desconto de R$ 6 mil num contrato que a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo firmou com a empresa de informática Micromap. Nos próximos dias, o novo presidente também vai convocar representantes da empresa que faz a limpeza dos vidros do prédio da Câmara, que custa quase R$ 30 mil por ano. “Se não houver desconto, vou romper contratos”, assegurou.

Desafio é enxugar a

folha de pagamento

Cortar máquina de café, horas extras ou lanches para os vereadores não resolve o problema da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Com uma folha de pagamentos muito alta, o Legislativo não pode gastar mais do que 70% de seu orçamento em salários, de acordo com dispositivo da Constituição Federal. O resultado é que os outros 30% muitas vezes precisa ser “fabricado” para atender o preceito constitucional.

Assim, nos ultimos anos, houve uma série de reformas no prédio que ainda é considerado novo, compra de equipamentos, instalação de painel eletrônico de R$ 150 mil que nunca funcionou e até a aquisição de um carro importado, um Volkswagen Jeta, para a locomoção dos vereadores.

Hoje, há pelo menos um consenso entre os novos vereadores de que esta “armadilha” precisa ser desfeita. E a solução está em cortar a folha de pagamentos. Em dezembro, por exemplo, o procurador jurídico recebeu salário de R$ 15.782,91, o chefe de gabinete R$ 14.246,26, o assessor parlamentar R$ 12.961,71 e o contador, R$ 11.510,55. Um oficial legislativo recebeu quase R$ 6 mil e o motorista mais de R$ 5 mil. Até uma funcionária de serviços gerais retirou mais de R$ 7 mil. Todos estes salários são maiores do que o de vereador, que recebe R$ 4.289,50.

Embora o novo presidente ainda não confirme, a Câmara pode cortar funcionários comissionados nas próximas semanas. O mais cotado no momento é o chefe de gabinete, o advogado Evandro Scudeler. Neste caso, o cargo seria definitivamente extinto.

Por enquanto, o novo presidente mantém uma certa prudência. “Com certeza vou fazer mudanças nos cargos de confiança. Mas ainda estou fazendo um estudo e preciso de orientações do Tribunal de Contas”, afirmou.

As determinações do novo presidente agradaram a maioria dos vereadores. Cristiano Neves (PRB), por exemplo, que acabou sendo o “fiador” da eleição de Marco Valantieri (leia na pág. 5), disse que as primeiras medidas têm um caráter meramente exemplar. “A princípio estamos satisfeitos, mas é só o começo. Nós sempre defendemos a bandeira da moralidade na Câmara, mas ainda é muito pouco”, afirmou na semana passada.

Segundo Cristiano, a nova Câmara precisa “dar uma resposta à sociedade” que cobrava os cortes. Porém, ele admite que a economia de gastos esbarra na legislação, já que o Legislativo precisa ter 30% de investimentos. “Isto é uma questão jurídica, mas deixa claro que a folha de pagamentos necessita ser reduzida urgentemente. É preciso cortar na carne”, disse.

Reformas

Apesar do discurso de economia, o prédio da Câmara deverá sofrer nova reforma nos próximos dias. Desta vez, porém, segundo garante o presidente Marco Valantieri, as mudanças serão feitas para reduzir o fluxo de pessoas no interior do prédio, o que estaria gerando mais despesas.

A vaga de deficiente físico no interior do prédio será retirada e uma nova será feita na avenida em frente ao prédio. O objetivo é evitar a presença do ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) circulando livremente pelos gabinetes e salas, como já acontece neste início de ano.

A biblioteca, que está instalada no fundo do prédio, ao lado dos gabinetes e da escada que dá acesso ao plenário, será transferida para as salas contíguas ao saguão de entrada. Uma pequena reforma vai retirar o balcão de mármore e o atendimento passará a ser feito através de um espaço que será aberto numa das paredes que dá acesso a uma sala.

De acordo com o presidente Marco Valantieri, a mudança vai afastar pessoas que permanecem horas no interior do prédio e, inclusive, atrapalham o trabalho dos funcionários. “A atual biblioteca tinha computador disponível, ar condicionado e máquina de café. É uma mordomia que as pessoas gostam e acabam ficando”, explicou. Marco, porém, garante que as mudanças não serão feitas exclusivamente pensando no ex-vereador do PSDB. “São muitas pessoas que acabam exagerando no uso do recinto”, disse.