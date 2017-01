Nunca é tarde para cantar

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Na casa humilde e bem cuidada da vila Fabiano, Nadir Luiz Augusto tem sobre a mesa da sala uma coletânea de seis CDs que gravou nos últimos anos. Mas ao falar de música seus olhos brilham e ela se transforma em Nayde, o nome que sua mãe costumava lhe chamar quando era criança. “Eu acabei adotando como nome artístico”, diz. Sim, Nayde é uma cantora cuja voz firme impressiona na primeira canção.

Mas a história de Nayde é diferente. “Tenho 66 anos, com muito orgulho”, diz, sem receio de contar a idade. Na verdade, ela nunca foi tão ligada à música até que a mãe morreu, há cinco anos. Então, como o velho ditado “quem canta seus males espanta”, Nayde começou a esconder sua tristeza na música. E não parou mais.

“Eu só cantava de brincadeirinha, mas nunca prestei atenção se daria alguma coisa”, diz. Nascida em Santa Cruz do Rio Pardo, de família pobre, Nayde sempre foi muito ligada à mãe. Quando ela adoeceu, as outras irmãs começaram a cuidar dela enquanto Nayde trabalhava. “Mas elas foram morrendo e minha mãe chegou até minha casa. Cuidei dela muito tempo e, inclusive, ganhei um violão rosa para distraí-la. Foi quando ela disse que eu tinha jeito e estava perdendo tempo na minha profissão”, contou.

Nayde é cuidadora de idosos. Conhece pessoas da alta sociedade e se relaciona bem com elas, principalmente pelo seu bom humor. Tão bem que é neste nicho que a cantora costuma divulgar seus CDs. “A Beatriz Quagliato compra todos, assim como Marcelo Santos, Julinha Cabeleireira e outros. Sou amigona de todos”, diz, com bom humor e citando muitos nomes.

Órfão de pai ainda criança, Nayde garante que não cantava na infância. “Não tinha tempo. Precisava trabalhar para ajudar minha mãe. Éramos muito pobres”, lembra. Mas todos foram bem criados. Nayde se casou e teve dois filhos, um casal.

Quando a mãe de Nayde morreu, há cinco anos, a tristeza invadiu sua alma. Deprimida, ela imaginou que, seguindo o conselho dela, poderia afastar a dor com a música. Mas as pessoas começaram a ficar encantadas com a voz dela. Nayde até tentou aprender a tocar violão, mas foi incentivada por professores do conservatório “Oswaldo Lacerda” e da escola “Tons e Acordes” a cantar. Na verdade, ainda consegue apenas “arranhar” as cordas, mas a cada vez que solta a voz costuma impressionar. “Um professor disse que eu nasci para ser vocalista”.

No fim de uma dessas aulas, um profissional de estúdio caseiro aguardava Nayde para propor gravar CDs. E lá se vão seis coletâneas. Um deles, por exemplo, alcançou quase 500 cópias. São canções que vão de Rick e Renner, a Milionário e José Rico, Zé Mineiro e Marciano e até Fábio Júnior ou Reginaldo Rossi. “Sou bem eclética”, brinca.

Nayde gravou até clipe divulgado nas redes sociais e sua voz já brilha em programas da Difusora e da 104 FM. No entanto, ela não pensa em procurar uma gravadora ou um programa de TV para mostrar seu talento. Nem procurou técnicas adequadas para exercitar a voz. “Na verdade, faço gargarejo com romã. Acho que eu comecei no fim. Mas enquanto Deus me der gogó, vou cantar”, garante. Hoje, Nayde garante que a música nunca mais vai sair dela. “De jeito nenhum. Eu saio dela, mas ela não sai de mim”, filosofa.

Sempre é tempo para

iniciar uma história

A santa-cruzense Nadir Augusto, que se transformou na cantora “Nayde” depois dos 60 anos, não está sozinha. Recentemente, os cantores Milionário — que fazia dupla com José Rico — e Marciano — parceiro de João Mineiro — resolveram se unir numa nova dupla sertaneja após a morte dos velhos companheiros. Milionário tem 76 anos e Marciano, 65. Mas a arte e a literatura esteão repletas de exemplos de pessoas que começam um novo projeto já com a idade avançada. Venceram e rejuvenesceram.

Afinal, especialistas garantem que homens e mulheres que aprendem coisas novas ou iniciam novos desafios após os 60 anos, possuem melhor qualidade de vida e até evitam atrofias comuns da idade, além de manter as capacidades ativas.

E muitos alcançam um sucesso inimaginável, como o hoje desconhecido John Pemberton, que inventou a Coca-Cola aos 55 anos, numa época em que poucos passavam desta idade. Ou então Ray Kroc, que aos 52 anos criou a rede de fast food “MacDonald’s”. Outra rede famosa nos Estados Unidos, a “Kentucky Fried Chicken”, foi criada quando seu mentor, Harland David Sanders, já tinha 62 anos.

O Brasil está repleto de exemplos de pessoas sexagenárias que iniciaram projetos de sucesso. Basta lembrar que o jornalista Roberto Marinho só fundou a Rede Globo quando tinha 61 anos. O escritor Pedro Nava é outro exemplo, pois só começou a escrever suas memórias depois dos 60 anos. Nayde, portanto, está em muito boa companhia.