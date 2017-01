Olímpia é sinônimo de diversão aquática

Pode parecer longe, mas apenas 310 quilômetros separam Santa Cruz do Rio Pardo de Olímpia. Localizada ao lado de São José do Rio Preto, Olímpia tornou-se “queridinha” das famílias graças às águas quentes, estrutura hoteleira e atrações. Lá está o Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e um dos cinco mais procurados em todo o mundo. E, em breve, começará a funcionar o segundo empreendimento do gênero na cidade, o Hot Beach Olímpia. Ainda em pleno verão e férias, a cidade é perfeita para uma viagem no feriadão do aniversário do município.

Os santa-cruzenses tiraram a sorte grande de um feriado prolongado já no primeiro mês do ano. E é um destino para ir de carro com a família ou amigos ou, então, com pacotes turísticos que são oferecidos por agências da cidade. Aliás, é mais que um “bate-e-volta”. Com certeza a criançada — e muitos crescidos — vão querer repetir a dose no parque aquático, sem falar que retornar para casa no final do dia, cansado, não é o mais recomendado. O ideal mesmo é programar estada em Olímpia entre a sexta-feira, dia 20, aniversário de Santa Cruz, a domingo. É tempo suficiente para dois dias de parque aquático e ainda descansar e desfrutar do resort para valer.

Quem vai para Olímpia com a família ou em grupos de amigos facilmente ajusta interesses: crianças e adolescentes, geralmente, querem é curtir o parque aquático o dia inteiro para aproveitar ao máximo os brinquedos. Para quem a pedida é descansar, meios de hospedagem como o Celebration Resort Olímpia e o Thermas Park Resort & Spa são a indicação para passar o dia na piscina e relaxar completamente na sauna e no spa.

O moderno Celebration Resort Olímpia é completo em lazer e conta com recreação infantil. As piscinas do valem o dia todo de diversão. São três — uma de borda infinita, outra com hidromassagem e uma exclusiva para as crianças — todas, naturalmente aquecidas. Das piscinas, se desfruta do mais belo por-do-sol de Olímpia. É o programa para os fins de tarde! O resort dispõe de Fitness Center Reebok, uma academia com aparelhos de última geração, sauna a vapor e moderno spa.

O resort recebe a criançada de braços abertos. Conta com Espaço Kid’s e treinada equipe de recreação que desenvolve atividades lúdicas e pedagógicas que garantem a alegria do público infantil. Dispõe de Copinha da Mamãe com berçário, fraldário duchinha quente, minipias e vasos sanitários adequados para as crianças. Para os mais crescidos, o lugar é o Espaço Teen, com videogames de última geração.

Outra opção de hospedagem é o Thermas Park Resort & Spa, eleito várias vezes o melhor resort de Olímpia pela Editora Abril e com diversas outras premiações. É um resort boutique que dispõe de toda infraestrutura de lazer e conforto com exclusividade, privacidade e charme. Com 48 apartamentos dispostos em área com muito verde, propicia aos hóspedes a sensação de estar quase em casa e, ao mesmo tempo, tratamento diferenciado, com uma equipe treinada para proporcionar tranquilidade e bem-estar. É a opção em Olímpia para quem busca individualidade, mas não abre mão de conforto.

As acomodações são amplas e aconchegantes, perfeitas para o descanso e relaxamento. O Thermas Park Resort & SPA tem três piscinas com hidromassagem, piscina rasa para crianças pequenas e “Clubinho das Crianças”, um espaço aquático com balde gigante e escorregador. Tudo o que o público infantil quer num resort! Dispõe de quadra de areia, academia, estúdio de pilates e charmosos gazebos ao lado das piscinas. Também conta com espaço especial para as mulheres, saunas e um renomado spa, um convite ao relaxamento através de vários tipos de massagens.

Aliás, espaços para relaxar é o que não faltam no resort. Com um paisagismo que traz a natureza para dentro do resort, com diversidade de plantas e espelhos d´água, é possível inclusive observar pássaros se alimentando nas árvores frutíferas. Típica cidade do interior, com pouco mais de 50 mil habitantes, Olímpia é acessada por estradas duplicadas e seguras, item importante para uma viagem de carro com a família.