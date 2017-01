‘Parque das Nações’ terá nova creche em fevereiro

A nova creche do Parque das Nações deverá ser inaugurada no dia 22 de fevereiro, quando vai começar a funcionar. Segundo a secretária de Educação, Silvia Gazola, haverá a abertura de 50 novas vagas.

O bairro não possui nenhuma creche e as crianças do local são atendidas em outras duas instituições do município, nos altos da Estação. Toldas são levadas por ônibus da prefeitura. A administração não divulgou o custo total da nova creche.