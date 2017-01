Suspenso por um mês, ‘Psiu’ ganhou metade do salário

Suspenso do mandato de vereador por 30 dias no ano passado, o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) acabou sendo beneficiado por uma estranha interpretação do ex-presidente Roberto Mariano Marsola (PTB) e da assessoria da Câmara. Eles consideraram que o ex-vereador só se ausentou a uma única sessão ordinária durante o período de suspensão do mandato e, portanto, teria direito à metade do salário de R$ 4.289,50. O valor de R$ 2.144,75 foi pago em dezembro. As sessões ordinárias são realizadas a cada 15 dias, portanto praticamente duas a cada mês. No entanto, a punição ao ex-vereador no ano passado foi estipulada em dias, daí a polêmica em torno do pagamento parcial do salário.

“Psiu” foi o primeiro vereador da história de Santa Cruz que, punido pela Comissão de Ética, não conseguiu reverter a suspensão do mandato na Justiça. Em abril do ano passado, três dias após a sessão que decretou a punição, o parlamentar conseguir uma liminar judicial que suspendeu a pena. Em novembro, porém, o caso foi julgado definitivamente a favor da Câmara e “Psiu” teve de cumprir a punição de 30 dias.

O ex-vereador foi suspenso de suas funções porque agrediu verbalmente uma servidora durante audiência pública no recinto da Câmara. Aos gritos, ele a chamou de “vagabunda”, “idiota” e “débil mental”. Antes, o tucano já havia recebido uma advertência da Comissão de Ética por publicar conteúdo pornográfico nas redes sociais para atacar um desafeto do seu próprio partido. A polícia descobriu que a postagem foi feita numa madrugada, usando o sinal de internet da Câmara.

Pela lógica, o ex-vereador deveria ficar sem o salário durante o período em que seu mandato foi suspenso. No entanto, pela estranha interpretação da assessoria do Legislativo, “Psiu” teria sido beneficiado pelo próprio Poder Judiciário.

É que a sessão que referendou a punição imposta pela Comissão de Ética foi realizada no dia 29 de março do ano passado. O ato passou a valer após a publicação na edição do “Semanário Oficial do Município”, que aconteceu no dia 2 de abril.

Em tese, “Psiu” deveria cumprir a pena até o dia 2 de maio, ficando ausente das sessões ordinárias que foram realizadas nos dias 11 e 25 de abril do ano passado. Segundo o raciocínio da assessoria do Legislativo, de que os descontos salariais são feitos de acordo com a ausência em cada uma das duas sessões mensais, ele ficaria sem o salário integral durante o período.

No entanto, uma liminar da juíza Adriana Frias — que já foi transferida da comarca no ano passado — suspendeu a pena três dias após a publicação da decisão da Câmara. O mandado de segurança só foi julgado definitivamente em novembro, quando a pena foi confirmada pela Justiça. A publicação da sentença foi feita no dia 22 de novembro e, ainda segundo a matemática da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, o cumprimento restante da pena terminou no dia 28 daquele mês, na véspera da sessão ordinária realizada no dia 29.

Portanto, pelos cálculos do Legislativo, “Psiu” só foi obrigado a se ausentar da sessão do dia 5 de dezembro do ano passado e teria direito à metade do salário.

A questão é controvertida porque trata-se de dinheiro público e de uma interpretação duvidosa. A CLT ou os regimes trabalhistas estatutários, por exemplo, contemplam punições a funcionários, particulares ou públicos, onde há o desconto integral do salário enquanto a suspensão vigorar.

Ao tomar posse como presidente da Câmara na última segunda-feira, 2, Marco “Cantor” Valantieri (PR) admitiu que não sabia que o salário de dezembro do ex-vereador havia sido pago parcialmente.

Leandro e Murilo têm

descontos autorizados

Ao contrário da polêmica sobre o pagamento parcial do salário do ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) durante o período em que ele teve o mandato suspenso, o reeleito Murilo Sala (SD) e o ex-vereador Leandro Mendonça (SD) autorizaram espontaneamente descontos nos vencimentos. Murilo faltou a uma sessão dias após seu casamento, enquanto Leandro chegou atrasado a uma ordinária em setembro do ano passado.

O caso de Leandro ainda envolve o vereador “Psiu”, que também não chegou a tempo de participar da sessão do dia 26 de setembro do ano passado, que durou apenas 11 minutos. Os dois, porém, assinaram posteriormente a lista de presença e foram autorizados a receber o salário integral.

Dois meses depois, porém, Leandro pediu formalmente à Câmara que descontasse metade de seu salário em dezembro, o último de seu mandato, já que o vereador não foi reeleito.

Murilo Sala, por sua vez, também pediu o desconto. Ele se casou em novembro do ano passado e, nove dias depois, faltou à sessão do dia 5 de dezembro, pois ainda estava em “lua de mel”. Mesmo considerando que tinha direito ao salário por estar de licença, Murilo pediu o desconto do valor para evitar polêmica.