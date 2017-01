Artigo de João Zanata Neto – Edição de 08/01/2017

Procura-se

João Zanata Neto *

Por uma questão muito superior aos nossos desejos egocêntricos, somos chamados a ajustar contas com a nossa consciência. O tribunal é ponderoso, escorreito e vislumbra nos fatos o delito que salta aos olhos da moralidade e dá azo para a punibilidade.

As verdades que se assomam como os desejos sinceros de cooperação dão forma ao único e necessário acordo coletivo. A promessa de uma civilização vai se cumprindo na exata medida da humanização.

O pacto social se desenrola feito uma grandeza que oscila entre os extremos da aceitação e da reprovação. Por mais complexos que sejam os seus mecanismos de controle, não está imune a falhas. Entanto, a civilização não comporta retrocessos e exige sacrifícios para a reorganização.

Por mais que soframos perdas, na verdade, não perdemos nada. Por mais que nossas riquezas tenham sido usurpadas, ainda somos ricos. E onde ela se encontra? Procura-se por toda parte e onde se encontra enterrada não é um grande segredo. A riqueza está em cada pessoa de boa índole.

Embora o existencialismo seja uma teoria que bem se ajusta à angústia filosófica (do alemão angst — receio do livre arbítrio), a realidade é algo a ser enfrentada.

Devemos conhecer e enfrentar as nossas fraquezas e defeitos. Ainda não vi alguém perfeito por mais que pareça ser.

Todo mundo tem a capacidade de refletir sobre os próprios atos, salvo aqueles que possuem o discernimento prejudicado por enfermidade ou mau formação. Assim sendo, não é difícil ter consciência dos erros ou comportamentos inadequados. Mas, alguns fogem das suas verdades, inventando justificativas ou compensações. Procura-se, em cada um, o verdadeiro eu para um enfrentamento íntimo. Cada um tem o seu próprio inferno que o domina ou quer suplantar as suas maiores virtudes.

Será que poderíamos ignorar todas estas manifestações do consciente e teorizar que as nossas sensações e comportamentos são frutos da nossa química cerebral? Um ser biológico é a exata medida das suas excitações hormonais que constantemente buscam o prazer? E este prazer é apenas uma resposta biológica para a sobrevivência?

Ante a realidade das percepções que estimulam e desestimulam um cérebro, há uma resposta reflexa à provocação? Então, o inconsciente é a manifestação do impensado? O inconsciente é a lógica ancestral das reações que visam garantir a vida?

Tudo isto é muito bem possível, mas, por absoluta indispensabilidade, há em cada um uma consciência que não depende necessariamente de um estimulo para entabular lógicas e pensamentos.

Procura-se, então, em cada um a consciência perdida que vai além da decisão do necessário de do desnecessário, pois estabelece a medida do que é certo e do que é errado.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.