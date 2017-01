Ator santa-cruzense está em novela do SBT

Nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, onde morou até os 15 anos, quando a família mudou-se para o Mato Grosso, Willian Mello é um ator em ascensão no meio artístico. Meses depois de ser o protagonista principal do filme “Quero Dizer-te Adeus”, Willian chegou à televisão no papel de um médico na novela “Carinha de Anjo”, que vai ao ar diariamente a partir das 20h30.

O santa-cruzense entrou no elenco com a trama já em andamento. “Carinha de Anjo” narra a história de Dulce Maria, uma menina de 5 anos cheia de alegria e bons sentimentos. Com a morte de sua mãe, o pai afunda em depressão e decide ficar longe de tudo e todos. Dulce Maria é colocada em uma escola de freiras chamada “Rainha da América”, ele então parte para o estrangeiro, deixando tudo aos cuidados do seu irmão Gabriel, que é um sacerdote. As gravações são supervisionadas diretamente por Íris Abravanel, mulher do apresentador Silvio Santos, dono do SBT.

O drama, na verdade, é um remake de novela mexicana no estilo de outras que fizeram sucesso no SBT, como “Chiquititas” e “Carrossel”. Nada mal para o ator Willian Mello se firmar na telinha.

O jovem é filho do casal Tânia Mello e Marco Aurélio Rocha e neto da professora Ana Maria Rocha, que já foi colunista do DEBATE e ainda hoje escreve esporadicamente ao jornal.

Willian estudou nas escolas “Sinharinha Camarinha” e “Leônidas do Amaral Vieira” e desde cedo seus dotes artísticos floresceram. Ele se lembra, por exemplo, quando interpretou Jesus Cristo num grupo de catequese da igreja Nossa Senhora de Fátima, quando ainda era criança. Na época, o professor o incentivou, dizendo que ele deveria seguir carreira artística.

Mais tarde, na escola “Leônidas do Amaral Vieira”, começou a desenhar e fazer caricaturas, inclusive promovendo uma exposição individual. Mas as luzes do palco ou das gravações falaram mais alto.

Willian, então, virou modelo requisitado por agências de publicidade. A visibilidade o levou ao teatro e à televisão. Na Globo, fez pequenas participações no seriado “Toma lá dá cá” e, na mesma época, participou de peças teatrais.

Foi quando Willian Mello foi convidado para um dos maiores desafios de sua ainda curta carreira: interpretar o cantor Orlando Silva no cinema. No longametragem “Quero Dizer-te Adeus”, encarnou o “cantor das multidões” até no aspecto físico. O filme estreou no final de 2015.

Mas o santa-cruzense também participou de clipes de cantoras famosas. Com Sandy, gravou “Estranho Jeito de Amar”, enquanto a funkeira Annita o convocou para o clipe da música “Na Batida”.

Willian passou um período fora do Brasil, onde se aprimorou artisticamente em países da Ásia, no México e morou alguns meses em Los Angeles, nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil há alguns anos.