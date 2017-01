Boliviano levava cocaína em ônibus

A TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prendeu na manhã de quarta-feira, 4, um boliviano que fazia transporte de cocaína utilizando a SP-225 (rodovia João Batista Cabral Rennó), que faz ligação com o Mercosul. O rapaz de 22 anos foi abordado durante fiscalização de rotina e com ele a polícia encontrou um lote de cocaína. A ocorrência foi no município de Santa Cruz do Rio Pardo.

O ônibus fazia o trajeto entre o Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo. Durante a abordagem os policiais suspeitaram da atitude de um rapaz identificado apenas com as iniciais O.G.F.U., de 22 anos, que era natural da Bolívia. Ele estava com uma bolsa, que foi aberta pelos policiais.

Nela, havia uma grande quantidade de cocaína. Indagado sobre a droga, o rapaz confessou que teria recebido o entorpecente na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e levaria o produto até o terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo.

O supeito foi preso por tráfico internacional de drogas e foi levado até a Polícia Federal de Marília, onde a ocorrência foi elaborada. No total, a polícia avalia que havia 2,5 quilos de cocaína.