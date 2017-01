Cartas – Edição de 08/01/2017

Os milagres da madrugada

Durmo mal. Acordo pelas 2h da madrugada, quando não antes. Até o dia amanhecer e eu ir fazer o meu café matutino me entretenho assistindo as curas e os “milagres”, que com exceção da Globo e do SBT, os demais canais proporcionam e iludem os telespectadores.

São curas e “milagres” mirabolantes que extrapolam qualquer inteligência mediana. Sempre ao final oferecem a benção e o pão bento, uma reles cópia da hóstia Católica, feitas do mesmo trigo. Algumas delas também oferecem um óleo que é rotulado de “Óleo Bento de Israel”.

Até ai é um espetáculo divertido, para quem não tem o que fazer nas madrugadas.

Entretanto, causa espécie, que todos os programas, pedem contribuições, para que “este programa não saia do ar”. E tem quem acredite e contribua.

Dão até o número da agência e da conta bancária, para os depósitos. Existem seitas que oferecem várias contas, de várias instituições bancárias para que, os incautos contribuam. Ensinam até, o preenchimento do boleto bancário.

Os milagres, então muito mal ensaiados, chegam a causar risos. Procure os horários mencionados na madrugada e assista.

Oferecem, também, depoimentos de pessoas e casais que, após frequentarem a seita e contribuírem com a mesma, ficaram “ricos, com varias propriedades e veículos para toda família”.

Têm eles — os pastores, bispos, missionários — solução para todos os problemas das pessoas, sempre sendo esses “problemas” obras do “capeta, Satanás, macumbaria” e tantos outros adjetivos, como espúrias causadas pelas “forças do mal”, como se elas fossem mais poderosas que Deus.

E aí, com a sua contribuição, você e sua família receberão as bênçãos divinas que “curarão” todos os males de saúde e até mesmo relacionamento pessoal de marido e mulher. Interferem até nos problemas políticos e oferecem o missionário como sendo o salvador de todos os problemas, desde que você compre os livros que o próprio edita na sua própria gráfica.

Uns se rotulam missionários, outros como bispos, extensivos à esposa também “bispa”. Há de se saber quem os ordenou bispos? Possuem fazendas de gado que aprenderam a comprar com o dinheiro dos contribuintes. Ambos possuem “jatinhos” para se locomoverem mais facilmente em suas pregações.

Resolvem os problemas políticos alicerçados na Bíblia, como se a Constituição não existisse.

Tem solução para todos os problemas do Brasil.

Esse missivista, até arriscaria uma sugestão para que, em 2018, votem no missionário e seu discípulo fazendeiro e adotem a Bíblia no lugar da Constituição Brasileira.

Seria muitíssimo econômico para o País, para a saúde pública e para a área educacional. Não precisaríamos mais de Faculdades de Medicina e os hospitais seriam entregues aos milagreiros. Pelo que já assisti de todas as cirurgias de grande porte, como transplante de rins e hérnia de disco e outras tantas, seriam resolvidas nos prédios públicos, através de benzimentos. Pensou que beleza? E que economia para o país.

Ficaria até mais econômico também nas viagens presidências, pois os indicados para o cargo máximo já possuem “jatinhos particulares”, que não causariam despesas ao Erário Nacional.

Fica a sugestão para ser aceita.

— Professor José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Falta de auditoria

Infelizmente a notícia de desvio milionário nos cofres da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo — na casa dos R$ 3,5 milhões — é um alerta de que algo precisa ser feito para evitar esses desmandos.

Em passado não muito remoto a gestão municipal já foi alvo de atos de malversação. Talvez a impunidade dos últimos anos, com certa complacência do Poder Judiciário na demora em julgar os malfeitos, encorajou a atos como o da última semana envolvendo uma servidora ou mais pessoas que se locupletaram do dinheiro público.

Ainda não dá para saber a real extensão do desfalque nas contas da prefeitura. Não se sabe se é fato isolado da servidora, se há uma quadrilha por trás desse desmando ou tenha outras ramificações.

O caso demonstra a precariedade do sistema de controle da administração municipal atual e das últimas gestões. É hora de se repensar como é feita essa auditoria interna, se é que existe.

Pelo que se notou por longos anos, uma só pessoa cuidava de tudo, com total liberdade para depositar a quantia que bem entendesse na conta bancária da municipalidade.

Os órgãos de controle — como Tribunal de Contas e Câmara — também falharam. É um alerta ao parlamento municipal, cujos membros muitas vezes se preocupam mais em denegrir adversários e aprovar projetos sem relevância. Se fosse séria, a Casa Legislativa poderia ser um poderoso órgão para inibir esses desmandos.

— Aurélio Alonso (Bauru-SP)

Promessas e queixas

É comum no período do Natal surgirem ou se ampliarem ações de solidariedade. Pessoas se desculpam de falhas, amigos se reconciliam de pequenas divergências. O coração fica mais afetivo e compreensivo. As pessoas se buscam e se encontram e muitas vezes se encantam entre si. Encontram virtudes onde antes só enxergavam defeitos e se descobrem tão próximas quando se imaginavam tão distantes. Esses sentimentos não trazem mal nenhum, ainda que sofram da provisoriedade de fins de ano.

Passado o festejo de Natal, surgem os preparativos para as festas e as promessas para o Ano Novo. Na prática, existe uma certa paralisia individual e coletiva no ano que termina à espera do ano seguinte.

Nada que desabone o festival de bondades do período, mas não passam de alívio d’alma, principalmente para quem deixou escapar o ano inteiro sem nenhuma ação prática que melhorasse a família, o grupo de amigos, o bairro ou somente outra pessoa diretamente.

Quem busca a remissão dos pecados no fim do ano utiliza muito a expressão “se eu pudesse, eu ajudaria”. Essa justificativa nunca vem isolada. Ela costuma vir antecedida da indução àquele que pode que faça aquilo que o outro faria se pudesse; ou após uma crítica a alguém que sempre poderia ter feito o que o crítico não fez.

Esse posicionamento varia de frases, que têm o mesmo significado e trazem o mesmo resultado zero. “Se Deus me ajudar…” “Se Deus quiser…” “Se Deus me permitir…” E com a mais utilizada: “Deus ainda vai me ajudar…” E, quando é mais invejoso, costuma comparar-se a você materialmente — a quem se refere — “se eu tivesse condições como você”. Ou elogia com disfarce, a reconhecer a própria fraqueza: “graças a Deus que você pôde ou pode ajudar”.

Concomitante às promessas para o ano novo surgem queixas, com maior intensidade sobre parentes e amigos ausentes “quando mais se precisava”. Trata-se de queixa unilateral, sem nenhuma autocrítica, se não faltou quando os amigos do lado de lá também precisaram.

Esse ressentimento se generaliza mais como disfarce, mas sua concentração fica com a questão material, de dinheiro mesmo. “Quando eu estava numa boa, estava cercado de amigos”, costuma bradar e emenda com um “quando eu fracassei ou passei por dificuldades, sumiram todos”. Não se dá conta de que ele também aceitou e se glamorizou quando estava cercado de bajuladores. Estava tão cego que nunca percebeu que jamais foram amigos! E que o “reclamão” da vez pode ser aquele amigo “caderneta de poupança”: o que faz pelo “amigo” é um investimento que espera receber em dobro. O mundo está cheio de amigos que pagam um cafezinho já esperando receber dois, três ou muito mais do que isso.

Já que falta espaço para definir tanta gente “boa”, reforço o argumento com frase do cantor Chico Cesar quando diz: “Deus me proteja da maldade de gente boa”. Dessa gente que só se acha merecedor a receber e quando dá é esperando o retorno imediato do investimento.

Que em 2017 as pessoas apliquem em planos próprios de investimentos e fiquem certas de que amigos de verdade não são cadernetas de poupança.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Graças a Deus!

Banalizar uma graça é sobrepor-se ao amor, a força criadora que move nossas vidas. Amor que é Deus. O maior dilema de um coração endurecido pela prepotência de seus atos e aparente capacidade de gerir os próprios dramas e dilemas, é a falta de gratidão. Hoje dou graças. E a Deus, fonte da vida, princípio e fim, dono de tudo, do corpo e da mente, da vida e da morte. Obrigado, Senhor!

Obrigado pela oportunidade de agradecer; pelo privilégio puro e simples de sentir em nossas vidas a mão generosa e providente de seu amor, sua proteção, sua predileção. Quem um dia vê renascer, dentre as cinzas de suas provações, a graça de nova oportunidade, não tem alternativa senão a da gratidão.

Obrigado pela prova que nos destes e sempre nos dá, para dela sairmos vitoriosos, alegres pela compreensão dos limites e das capacidades que possuímos. Elas nos ajudam a decifrar seus enigmas, nossas equações na escola da vida. Não há aprendizado sem testes; sem provar nosso desempenho.

Obrigado pelos colegas de classe, cuja fé demonstra alegria e amor à vida, maior riqueza dentre todos os dons dispensados à perfeição de sua obra maior: nós, sua imagem e semelhança. Vida que se renova sempre, mesmo na iminência das fatalidades. A vida nos reserva a esperança da eternidade, o outro lado dessa história de Amor.

Não agradeço apenas por uma eventual graça, dentre tantas que dispensa diuturnamente a nós todos, filhas e filhos gerados pela dor do calvário. O mesmo que nos devolveu a esperança, através das chagas do seu “Filho bem amado”, no qual se derramou toda sua complacência. Quem nos dera compreender o sentido de nossas cruzes e por elas também dar graças! O segredo é ter sempre presente o alerta de seu Filho: “No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo” (Jo 16,33).

A fé é a misteriosa fonte da coragem que nos falta. Principalmente quando nossa fraqueza é resgatada pela solidariedade e fé de tantos e tantos Cirineus ao nosso lado. Solidários na dor e na oração. Vozes que também clamam nesse deserto de angústias, vale de lágrimas para muitos, porém de purificação e redenção para os que crêem. Fé, única força capaz de superar as montanhas das limitações terrenas. Único atributo para “vencer o mundo”!

Por isso agradeço. Pelos sinais que nos destes e continua a nos dar como prova de sua predileção “por aqueles que escolhestes”. A estrada é sinuosa, os caminhos estreitos, mas o cenário… Oh, Senhor, como é bela a luz no fim do túnel! Quão maravilhosos os pastos verdejantes após a seca, a queimada, a geada. Após o inverno vem a primavera. Após a tempestade, a bonança. Há sempre a alegria da vitória, a sensação de Paz e realização pessoal para aqueles que vencem um vestibular, uma prova qualquer. Essa sensação dá sentido à vida, alimenta nossos sonhos, nossa esperança. Sem ela não saboreamos e nem valorizamos nossas vitórias, por maiores ou menores que sejam. A euforia de uma conquista só é verdadeira quando acompanhada pela gratidão aos que nos ajudaram a merecê-la. Obrigado, Senhor!

Agradeço, enfim, pela vida. Essa que nos destes gratuitamente. Essa que um dia nos pedirá de volta. Porém, momentaneamente! Eis a razão de nossa fé. Eis o porquê de balizarmos nossas existências no princípio da cruz cotidiana, único instrumento capaz de propiciar a ressurreição, vida nova! Por isso, aprendamos a amar nossas cruzes, a superar nossas provações, a agradecer sempre, mesmo que nossos corações estejam dilacerados, transpassados pela dor de uma mutilação, uma perda, uma fatalidade.

Mesmo assim, é preciso dar graças a Deus. Porque seu Filho nos ensinou o amor à vida, a buscar sempre, em qualquer circunstância, a Paz; a Paz que vem do alto. “Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus; crede também em mim” (Jo 14,1).

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo)

Jornal

Mais uma vez, enviou meus parabéns ao jornal pelas matérias, reportagens e fotos. Um bom trabalho mostrando que o DEBATE é um bom meio de comunicação no mundo de hoje.

Mas isso só é possível através de uma boa equipe, repórter, jornalista é fundamental. Quero, se possível, pedir que façam uma matéria sobre a dupla mais antiga da música, as sertanejas Irmãs Galvão. Assisti no Fantástico no final do ano passado e gostei muito. Um grande abraço à equipe deste jornal.

— Rubens Freitas Rodrigues (Chavantes-SP)

Foto do Leitor

Santa Cruz já teve duas pontes no centro

— A julgar pelo veículo utilitário que aparece nos altos da Estação, a foto é de 1920 e integra o acervo do servidor público aposentado Edílson Arcoleze Ramos de Castro. O curioso é que ao fundo vê-se duas pontes sobre o rio Pardo, uma no local da atual, no final da rua Farmacêutico Alziro Souza Santos, e outra na quadra paralela, na continuação da rua Saldanha Marinho.