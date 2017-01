Coluna Dicas – Edição de 08/01/2017

Expectativa

O caso do desvio milionário nos cofres da prefeitura tem mais versões do que fatos concretos. Sabe-se, porém, que a população vai saber muito sobre o desfalque a partir desta segunda-feira, quando a Justiça volta das férias e deve autorizar uma série de medidas solicitadas pela Polícia Civil.

Não está sozinha

O que se sabe, e inclusive foi confirmado pelo advogado da principal suspeita do desvio, a funcionária Sueli de Fátima Feitosa, é que o desvio não foi feito exclusivamente por duas mãos. Há outras neste caso — e mãos sujas, diga-se de passagem.

Não quis

O prefeito Otacílio Assis (PSB) contou, em entrevista na rádio Difusora AM na última quinta-feira, 5, que o vereador Milton de Lima (PR) não foi o primeiro a ser convidado para assumir a secretaria de Esportes. Antes, ele havia sondado o vereador João Marcelo Santos (DEM), que declinou do convite alegando questões profissionais. Santos é o presidente do Icaiçara, clube que desenvolve vários projetos esportivos.

Não assume

A recusa do vereador Milton de Lima (PR) em assumir a secretaria de Esportes doeu mais na ex-vereadora Wanda Rios (PSD), que era a primeira suplente da coligação e assumiria a vaga na Câmara. Wanda já estava sendo cumprimentada pelo retorno à Câmara, mas faltava combinar com Milton. Vai ser obrigada a guardar o vestido de posse.

Primeira crise

Na semana passada, o vereador João Marcelo Santos (DEM) protagonizou a primeira crise no Legislativo. Insatisfeito com o que considerou “quebra de acordo” para a constituição das comissões permanentes, ele simplesmente renunciou a qualquer indicação.

“Prestigiado”

Que ninguém espere alguma providência do prefeito Otacílio Assis (PSB) em relação ao comportamento de seu principal assessor, o advogado Marcelo Picinin. Titular da assessoria de Relações Institucionais, Picinin se envolveu numa discussão com vizinhos na noite de sexta-feira e, transtornado, teria sacado uma arma e atirado contra uma família. Uma mulher atingida foi parar no hospital. Mas Marcelo tem ligações muito próximas com o prefeito e o desvio de conduta não deve afastá-lo do cargo.

Tiroteio

Além do mais, é bom lembrar que o próprio prefeito Otacílio Assis sugeriu, há alguns dias, que a principal suspeita do desvio dos cofres públicos usasse um revólver para dar um tiro na cabeça…

‘Selfie’ na posse

Ex-candidato a prefeito pelo PSDB no início da campanha e depois derrotado para a Câmara, Carlos Henrique Lopes “tietou” a ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB) no último domingo, na solenidade de posse dos eleitos. Não resistiu a uma “selfie”…

Coisas de política

Gasto contido

Antes de mais uma sessão da Câmara, dois vereadores trocavam confidências a respeito dos seus colegas de bancada.

Um deles disse:

— Sabe o Paulinho do PTG? Pois ele é um “mão de vaca” de primeira. Não põe a mão no bolso por nada.

— Por que você diz isso?

— Bem, você sabe aquela confraternização que fizemos a semana passada? Pois bem… eu trouxe a bebida, você os salgados, o João trouxe o bolo, o Milton trouxe sorvete…

— Mas, e o Paulinho, não trouxe nada?

— Trouxe… Trouxe a mulher, sogra, os três filhos, um cunhado e… ainda por cima três vizinhos!!!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)