O lixo vai sair?

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo deverá ser reunir na próxima semana, na primeira sessão da nova legislatura, para aprovar um projeto do prefeito Otacílio Assis (PSB) autorizando a instalação de uma estação de transbordo de lixo na área do atual aterro sanitário. A ideia foi lançada pelo prefeito no ano passado, para encaminhar todo o lixo urbano de Santa Cruz à usina de reciclagem instalada em Piratininga.

A princípio, Otacílio planejava vender a área do atual aterro para que uma empresa particular construísse uma usina com capacidade para atender o lixo urbano de toda a região. O projeto vinha sendo discutido na Ummes — União dos Municípios da Média Sorocabana — e aparentemente interessava a todos. Entretanto, sem avisar Santa Cruz, a ex-prefeita de Ourinhos, Belkis Fernandes (PMDB), anunciou que construiria um aterro próprio, provocando uma crise política entre as duas cidades.

Otacílio, então, refez o projeto e colocou no texto a proibição de parcerias com cidades com mais de 100 mil habitantes, que é o caso de Ourinhos. A proposta foi aprovada pela Câmara e estava aguardando o fim do ano eleitoral para começar a ser implementada.

Entretanto, técnicos da prefeitura começaram a conversar com os empresários donos da usina de reciclagem de Piratininga, que recebe o lixo de toda a região de Bauru. Com receio de uma concorrência a pouco menos de 100 quilômetros, eles apresentaram uma proposta que fez o prefeito Otacílio mudar de ideia.

A empresa arcaria com os custos de transporte do lixo de Santa Cruz até Piratininga, só cobrando a taxa de desembarque na usina. A proposta agradou e Otacílio resolveu iniciar na prática a parceria. O problema é que o atual aterro sanitário de Santa Cruz encontra-se esgotado e a qualquer momento pode, inclusive, ser interditado pela Cetesb. Este fato já aconteceu com o aterro de Ourinhos, município que vem sendo sistematicamente multado pelo uso da área.

Dois planos

Segundo o prefeito Otacílio, a implantação de uma estação de transbordo provisória é rápida e autorizada sem grandes trâmites burocráticos. “A definitiva demora um pouco mais, mas não há problema em começar imediatamente. Afinal, nós temos uma certa urgência em resolver este problema”, afirmou na semana passada.

O projeto que será encaminhado à Câmara, porém, ainda não significa que o transbordo será implantado de imediato. Ele autoriza uma licitação pública para ofertas de empresas interessadas em levar gratuitamente o lixo para outro município. Neste caso, a usina de Piratininga deverá participar da licitação.

Se a parceria não vingar, Otacílio disse que vai retomar os planos para a venda do atual aterro e construção de uma usina privada. Neste caso, já existe a autorização da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo.