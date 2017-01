Polícia encontra maconha em carro

Willian do Nascimento Penteado foi preso por tráfico de drogas na tarde da quinta-feira, 5, após ser abordado por uma equipe da Polícia Militar, que encontrou no veículo do rapaz uma grande quantidade de drogas. A abordagem aconteceu durante patrulhamento preventivo da PM no bairro Jardim Paulista. O veículo do jovem, um Fiat Uno, levantou suspeita dos policiais.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito acelerou o carro e rapidamente estacionou em frente a uma empresa. Havia dois ocupantes no carro. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com o passageiro, mas com o condutor os policiais encontraram uma certa porção de crack. Além disso, debaixo do banco do automóvel havia um tijolo de maconha pesando mais de meio quilo.

Os dois se recusaram a dar esclarecimentos sobre o entorpecente. Eles foram detidos e a polícia resolveu estender a operação até a residência do motorista, que mora na rua Dante Saleme, no bairro Joaquim Paulino. No imóvel foram localizados uma certa quantia em dinheiro e um caderno com anotação referente ao tráfico de drogas.

O motorista foi preso por tráfico e seu companheiro acabou sendo liberado.