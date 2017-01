Polícia prende jovem por tráfico

Dário Miguel

Da Band FM

A Polícia Militar prendeu, na última terça-feira, 8, Pedro Henrique Costa Fernandes, que estava na rua Antonio Nicoleto, nas proximidades do campo do Jardim Brasília. Pedro trafegava numa bicicleta motorizada e levantou suspeita por causa de gestos estranhos. Em revista, os policiais encontraram no bolso de sua bermuda uma porção de maconha, um aparelho celular e R$ 120 em dinheiro.

Como havia uma série de denúncias contra o suspeito, relacionadas ao tráfico de drogas, os policiais solicitaram o apoio de outras viaturas para vasculharem a residência dele. A casa fica na Ladeira São Domingos, próximo à escola “Maria José Rios”, onde também há denúncias de tráfico de drogas.

Segundo policiais, havia familiares do suspeito que deixaram o local rapidamente. Eles não foram abordados. Na casa foram localizados meio tijolo de maconha e 131 porções de crack prontas para serem comercializadas. Num banheiro externo uma mochila continha mais 35 porções de cocaína e ainda R$ 495,35 em dinheiro, sendo R$ 281,00 em moedai apresentado à Polícia Civil, onde o delegado Valdir Alves de Oliveira ratificou a voz de prisão. Em seguida, o detento foi encaminhado para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo.