Professores de Ourinhos ficam feridos em acidente na SP-327

Dois professores aposentados ficaram feridos na tarde do último domingo, 1º, após um grave acidente na rodovia Orlando Quagliato (SP-327), que liga Santa Cruz do Rio Pardo a Ourinhos. O casal voltava de Bauru após comemorar o Ano Novo numa chácara com familiares.

Sabe-se que o motorista perdeu o controle de seu Honda Civic na altura do quilômetro 8, no município de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo testemunhas, o automóvel capotou por várias vezes e atingiu violentamente a proteção lateral da pista (“guard-rail”). Os motivos do acidente ainda serão investigados.

Ary Rodrigues e Maria Ivete Rodrigues, ambos professores de matemática, sofreram ferimentos generalizados e foram socorridos pelos paramédicos da Cart (Concessionária Auto Raposo Tavares) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhados até o Pronto Socorro de Santa Cruz do Rio Pardo. A violência do acidente chegou a arrancar parte da defensa metálica e interditou uma faixa da rodovia por quase uma hora.