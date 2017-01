Câmara aprova nova ajuda de R$ 1,4 milhão à Codesan

Na primeira sessão da atual legislatura, os vereadores aprovaram cinco projetos do prefeito Otacílio Assis (PSB), todos por unanimidade. O mais polêmico foi a subvenção mensal à Codesan no valor de R$ 120 mil até o final do ano, totalizando R$ 1.440.000,00. A sessão extraordinária foi realizada no início da noite desta quarta-feira, 11, e durou quase duas horas. Também foi aprovada autorização à prefeitura para o início de licitação para o transporte de lixo urbano até usinas de reciclagem localizadas em outros municípios.

Apesar de ser aprovada por unanimidade, a subvenção financeira à Codesan recebeu críticas. A primeira foi da ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB), que lamentou a atual situação da empresa. “No meu governo não havia repasses de recursos, mas pagamentos por prestação de serviços”, disse. Segundo ela, o montante da ajuda financeira que será destinado à Codesan pode fazer falta para investimentos na Saúde e infraestrutura. “Dava para comprar uma grande área destinada à construção de casas populares”, afirmou.

O vereador Luiz Antônio Tavares (PSB) rebateu Maura, insinuando que nos governos do PSDB havia “manipulação” de notas e serviços prestados. Já Cristiano Neves (PRB) lembrou a pesada herança trabalhista dos governos tucanos. “Tudo foi feito errado lá atrás”, afirmou.

Mas o projeto também recebeu críticas da bancada governista. O vereador João Marcelo Santos (DEM) disse que daria um voto de confiança ao atual presidente da Codesan ao aprovar o projeto. “Mas será o último”, garantiu, lembrando que “não confia” no dirigente Cláudio Gimenez. Ele disse que caso a Codesan não consiga se viabilizar como empresa, não haverá outra saída senão o fechamento da empresa. Edvaldo Godoy (DEM) sugeriu a criação de uma “grande secretaria de Obras” a partir da Codesan.