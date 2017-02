Polícia antenada

A mesma tecnologia que aproxima amigos em grupos ou facilita paqueras está sendo implantada pela Polícia Militar para o combate ao crime. O WhatsApp, aplicativo que se alastrou pela telefonia celular, agora está servindo para enviar denúncias diretamente para a corporação. O serviço já está disponível na área da companhia da Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo.

De acordo com informações, em todas as mensagens será respeitada a privacidade do denunciante. Neste caso, o policial vai anotar o que foi transmitido num livro e, em seguida, apagar o contato da ligação. O atendimento será feito preferencialmente por mensagens escritas, mas a 2ª Companhia da Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo admitiu que também vai receber denúncias através de áudio.

O WhatsApp, na verdade, será mais um complemento do atendimento da PM à população. O telefone 190 vai continuar funcionando normalmente para casos de emergência. O aplicativo só poderá ser usado para denúncias, como tráfico de drogas, roubos e até som alto.

A experiência já é aplicada com sucesso em algumas cidades do interior, como Jaú, onde o serviço existe desde 2015. O comando daquele município informou que os próprios policiais já utilizavam o WhatsApp em redes para trocar informações e a PM, então, decidiu usar o aplicativo para se aproximar da população.

Em Santa Cruz, o WhatsApp da Polícia Militar atende pelo número (14) 99728-5198. O serviço vai funcionar durante as 24 horas do dia.