‘Gaita’ encanta santa-cruzense

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Foi amor ao primeiro som. Quando Stanley Portezan Carf, 45, encontrou aquela caixa contendo uma gaita em perfeito estado, na antiga usina de lixo de Santa Cruz, ficou apenas curioso. Mas o primeiro sopro exibiu um som pelo qual o hoje músico ficaria apaixonado pelo resto da vida. Isto aconteceu há 20 anos, quando Stanley trabalhava na Codesan — empresa de economia mista pertence ao município — e visitava diariamente a antiga usina de reciclagam. “Percebi que aquele som era mágico”, conta, lembrando até o nome gravado no metal: “Golden Butterfly”.

Hoje, ele já pode dizer que toca harmônica, o nome correto do instrumento que popularmente é chamado de “gaita”. Mas o caminho foi difícil, já que aprendeu a tocar sozinho. Stanley atualmente é funcionário do departamento de Merenda Escolar da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Nas horas vagas, não larga alguma de suas harmônicas e a cada dia arrisca uma escala diferente.

Stanley, na verdade, nunca sequer pensou em ser músico. “Eu gostava só de ouvir. Certa vez, tentei me aventurar no violão, mas percebi que não era minha praia”, conta.

O som da harmônica iria marcar para sempre a vida de Stanley. “O problema é que eu não sabia tocar. Nas horas vagas, ficava soprando aquilo, tentando tirar alguma melodia. Mas, na verdade, só de soprar já me sentia bem”, lembra.

No entanto, nem todos se sentiam bem. A mulher, com quem é casado há 23 anos, e a filha até que se acostumaram aos primeiros acordes estridentes do autodidata que tentava tirar som daquele instrumento milenar. Mas os vizinhos, embora não reclamassem diretamente, tratavam de tapar os ouvidos. “Um deles me contou isso quando eu já dominava a música da harmônica. Portanto, anos depois o som passou a ser agradável”, contou.

Tão agradável que os amigos começaram a convidar Stanley para serestas ou pequenos encontros. “Leva a gaita”, avisam até hoje.

Encontro

O funcionário público, quase ao mesmo tempo, também se apaixonou por um gênero musical: o blues, do folclore norte-americano. Foi um verdadeiro casamento. “Ouvindo rádio, encontrei o som da gaita no blues. Na verdade, a gaita é tão essencial no blues quanto a sanfona para o forró. Não dá para desvincular uma coisa da outra”, afirma.

Stanley, então, começou a se aventurar no gênero, aos trancos e barrancos. Comprou microfone, amplificador valvulado e estudava dia e noite. Mas faltava alguém para dar preciosas dicas ao músico.

Um dia, o santa-cruzense pregou o olho no canal da Rede Vida de Televisão. No ar, ao vivo, estava se apresentando o músico Ronald Silva, um dos maiores tocadores de harmônica do Brasil, que, curiosamente, também aprendeu a tocar sozinho. Ronald foi um dos fundadores da Orquestra Harmônicas de Curitiba-PR e coordenador musical da “Troupe da Gaita”. De repente, surge na tela da TV o número do telefone do músico.

Ousado, Stanley encontrou em contato e, inclusive, marcou um encontro em Curitiba com o mestre da harmônica. “Apesar de não me conhecer, ele demonstrou muito boa vontade. Foi ele quem me ensinou a escala de blues, que não é propriamente o do-ré-mi-fá-sol-lá-si dos outros instrumentos”, disse.

Stanley continuou a conversar com Ronald por telefone. Quando tinha dúvidas, ligava para o mestre de Curitiba. Silva morreu em 2008, mas deixou marcas no “aluno” de Santa Cruz.

“Solidão”

O grande problema para Stanley, morador no Parque Itaipu, é encontrar outro tocador de harmônica, que nunca conheceu em Santa Cruz, para trocar experiências. No entanto, ele e mais dois amigos — a dupla Tiãozinho & Rodrigo — estão começando a treinar juntos para introduzir a gaita em meio aos violões.

Se der certo, estará surgindo um trio musical diferente em Santa Cruz do Rio Pardo, o único com som de gaita.