Cartas – Edição de 29/01/2017

Vítima do sistema

Sou leigo em Direito. Cursei apenas quatro termos do curso de Direito, em faculdade de pouca tradição jurídica na época.

Com mestres Pedro e Segala, assimilei alguns ensinamentos sobre a Decretação da Prisão Preventiva.

Consta em minha parca cultura jurídica que a Prisão Preventiva é decretada pela Justiça quando o réu não se apresenta, não tem domicílio, nem trabalho no local do delito e possui maus antecedentes. Não é o caso da Sueli.

Não conheço Sueli Feitosa, moradora e proprietária de vários imóveis na cidade. Nascida e criada em Santa Cruz do Rio Pardo, onde mora e possui endereço e serviço público na mesma autarquia há mais de dez anos.

Não quero aqui, nem estou defendendo Sueli, pelos seus atos praticados ou não.

Ela errou, ou pelo menos está sendo acusada disto, e uma vez provada sua efetiva participação no delito, merece e deve ser condenada e punida. O que me ocorre no momento, repetindo, com minha pouca cultura jurídica, é que Sueli Feitosa, pelas acusações dirigidas a ela e ainda não provadas, foi vítima de uma orientação jurídica de conduta.

Logo após os fatos pelas quais foi acusada e afastada do serviço público, tivesse de imediato se apresentado à autoridade policial e coatora, dificilmente a Justiça iria decretar sua Prisão Preventiva, pelos antecedentes já enumerados neste artigo.

Entretanto, não foi esta a orientação que parece ter recebido. Fugiu dos fatos que até a data de hoje, negou-se a esclarecê-los.

Não teve outro caminho a autoridade policial, na pessoa do delegado Mardegan, a não ser pedir a Prisão Preventiva de Sueli, que de imediato foi decretada pela Justiça.

Pelas mesmas razões que citei, sobre a autorização de sua Prisão Preventiva pela Justiça local, também acho, em minha opinião de leigo, difícil hoje a Justiça revogar a decisão.

Volto a repetir que Sueli assumiu uma conduta incompatível com sua condição social de filha, proprietária e funcionária pública local, até então com ótimos antecedentes.

Opinião de um leigo.

— Professor José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Passos importantes

Dentre os sonhos da maioria dos brasileiros, sem sombra de dúvida está o da casa própria. Para tal sonho não tornar-se um pesadelo, é importante tomar alguns cuidados na hora de adquirir um imóvel. Vamos a eles!

Todos nós, quando nascemos, temos por direito nossa certidão de nascimento, documento que comprova nossa existência e possui informações importantes, como, por exemplo, quem são nossos pais, local de nascimento etc. Com um imóvel não é diferente, podemos dizer que ele também possui sua “certidão de nascimento” que, no caso dos imóveis, chamamos de “matrícula”.

Na matrícula estão descritas todas as informações sobre o imóvel, como a metragem, localização, área construída, atual proprietário e todas outras informações relevantes para quem pretende fazer aquisição do bem imóvel. A matrícula é documento público e pode ser consultada no Cartório de Registro de Imóveis no qual se encontra registrado o imóvel. Assim, este seria o primeiro passo para aquisição segura de um imóvel: consultar a matrícula e ver se está tudo de acordo!

Consultada a matrícula e esta não apontar irregularidades sobre o imóvel, aí o próximo passo é fazer uma consulta na prefeitura da cidade onde está localizado o imóvel e ver se o mesmo não possui débitos, como, por exemplo, IPTU atrasado.

Feito isso e constatado que o imóvel encontra-se livre de irregularidades, é importante averiguar se o atual proprietário também está livre de irregularidades que podem ocasionar transtornos imediatos à compra ou futuros. Diante disso, é importante ir ao Fórum da Comarca e pedir uma certidão de distribuição cível do proprietário ou proprietários, se for o caso. Tal certidão irá apontar se o proprietário é parte em algum processo cível. Caso a certidão aponte um ou mais processos em que o atual proprietário seja parte, é importante averiguar os detalhes do processo e ver se este pode, de alguma forma, afetar o bem imóvel em algum momento. Caso esta última hipótese seja positiva, é melhor não celebrar a compra e evitar possíveis transtornos no futuro. Porém, se tudo estiver em ordem, a aquisição do imóvel pode ser feita com segurança e tranquilidade. Aí, basta o vendedor e comprador comparecerem ao Cartório de Notas e solicitar que seja feito a Escritura de Compra e Venda de Bem Imóvel, documento no qual se descreve o imóvel objeto da compra e venda e os termos da negociação realizada entre as partes. Importante ressalvar que a escritura de compra e venda é mero documento formal, pois a transmissão do imóvel ao novo proprietário se efetiva com o registro dessa escritura no Cartório de Registro de Imóveis competente. Assim, para ter segurança na compra de um imóvel, além dos passos citados acima, é imprescindível o registro imediato da Escritura de Compra e Venda no Cartório de Registro de Imóveis competente.

— Bruno Poli (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Racismo e ações

Existem coisas que precisam ser combatidas independentemente se atingirá ou não o resultado desejado ou considerado ideal. De forma recorrente, cito como exemplos a morte e a corrupção.

Mesmo tendo a morte como único resultado certo, ninguém deixa de lutar contra ela. Com a corrupção se tem a diferença que ela só é combatida quando se torna pública. Enquanto não chega à mídia, ela é abafada, o dinheiro fica com quem comeu, um monte de bravatas servem de desculpas, e o povo paga a conta.

Com maior intensidade o racismo deve ser combatido, seja ele de que ordem for, seja de cor, raça, crença. E esse talvez seja o mais difícil de combater, pois ele se manifesta de um jeito sutil; quase imperceptível. O resultado, no entanto, é escancaradamente inverso. Todos veem e sentem, menos os racistas.

Não precisaria de nenhuma estatística para comprovar que a população brasileira tem um percentual alto de negros, o número de mulheres é maior do que homens e é crescente os homossexuais assumidos.

Pouca gente se atenta para a quantidade de negros numa festa de formatura. Quando tem, é um, alguns, de cursos mais simples. É raro um nos concursos para juiz, promotor de justiça e diplomata.

Nas novelas da rede Globo, se teve algum personagem negro protagonista, ninguém lembra, ou se teve foi num papel caricato. O mesmo acontece com apresentadores de programas de televisão, apresentadores de jornal. Na televisão existem apenas alguns repórteres.

O Supremo Tribunal Federal já existe há mais de cem anos. E talvez Joaquim Barbosa tenha sido o único negro lá. De onze ministros, duas mulheres foram o máximo presente numa composição do tribunal. E essa proporcionalidade se mantém até os níveis mais baixos. E nesse ramo de atividade, se existe homossexual fica trancafiado no armário, porque é uma escolha. Ou é gay assumido e não é ministro ou é um falso hétero ministro.

Não há atividade destacada em que mulheres e negros estejam presentes na proporcionalidade existente na sociedade brasileira e talvez mundial, sem considerar países e culturas em que as mulheres ainda são consideradas seres inferiores.

Continua como exceção, políticos, escritores, diretores de qualquer coisa, pilotos de Fórmula 1 e de avião.

Nas listas dos mais ricos do mundo é necessário separar mulheres de homens. E talvez não se conseguisse alcançar a posição da mulher, e também do negro mais rico do mundo numa relação em que fossem incluídos os brancos.

Daí surgem às explicações mais simplórias possíveis. Ah, eles que corram atrás. Esses argumentos passam a impressão de que mulheres, negros e homossexuais têm a genética diferente, propensa à inferioridade. Contrapor-se a justificativas dessa natureza se torna infrutífera devido à máxima de que, para gente que pensa assim, nenhuma explicação é possível.

Combater o racismo ou qualquer forma de preconceito depende muito mais de ações concretas do que manifestações verbais, placas de aviso, leis e outras iniciativas similares. Está na hora de a rede Globo colocar um protagonista negro na novela das nove, bem como colocar dois negros, duas mulheres como apresentadores num dos seus jornais de destaque.

Todas as demais instituições e segmentos sociais devem seguir o exemplo para evitar a necessidade de quotas raciais para proteger pessoas em razão de cor, sexo ou sua orientação sexual.

Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Padrinho do povo

Não sei a razão, mas de repente senti necessidade de restaurar publicamente a figura carinhosa e respeitável dum padrinho, duma madrinha… Quem nos os teve! Quem em sua vida familiar bem brasileira, devota e venerável, um dia em suas vidas não cruzou respeitosamente com seu padrinho de batismo, de crisma, de casamento, de formatura… E lhes tomou a bênção. Eram estes uma figura sagrada, digna de nossos respeitos, que invadiam a estrutura familiar como se consanguínea fosse. Não os vejo como classe em extinção, mas teriam hoje o mesmo respeito, a mesma influência?

Felizmente, por força desse testemunho e respeito do povo, a Igreja está reabilitando a figura do apadrinhamento nos moldes que aqui descrevemos. Basta constatar a recente reconciliação e reabilitação oferecida pelo Vaticano ao memorável “padim” Cícero em carta datada de 20 de outubro de 2015. O documento não obteve o destaque que merecia em nossa mídia, mas ao povo nordestino foi portador de uma explosão de alegria, há muito esperada, que fazia justiça ao mais ferrenho defensor dos pobres e sofredores, que nele encontravam acolhida em tempos difíceis. Sua reabilitação religiosa se dá oitenta e três anos após sua morte e quase cento e vinte desde sua suposta excomunhão ou – como preferem alguns – suspensão de ordens. Mas seus noventa anos de apostolado e vida de oração não impediram a devoção popular do povo nordestino: era e ainda é ele o padrinho do povo.

Afastado de suas funções, impedido de oficiar os sacramentos ou administrar a paróquia que fundou, Pe. Cícero aceitou cargos políticos – foi prefeito da cidade por ele construída – notabilizou-se com sua visão de futuro, seu senso de empreendedorismo e sua compreensão das carências básicas do povo sertanejo. Sua Juazeiro nasceu a partir de sua descoberta de água em abundância no subsolo, quando orientou a escavação de muitos poços, donde jorrou água potável de inestimável qualidade. Ao redor desses poços, nasceu a cidade. Ao redor do padre, nasceu e cresceu a fé popular. Naquele agreste do Cariri surgiu um oásis de esperança e vida comunitária jamais imaginadas pelos donos de terra inóspitas e improdutivas. Pe. Cicero ordenava. O povo assentia. A água jorrava. “Há muita água debaixo deste solo, sei disso!”. Como sabia também D. Hélder, outro padrinho da nossa fé, quando dizia: “Há sempre uma fonte de água cristalina sob os pés de quem morre de sede”.

“É inegável que padre Cícero Romão Batista viveu sua fé simples em unidade com seu povo”, escreveu o secretário do papa Francisco, cardeal Pietro, ao comunicar sua reabilitação e reconciliação eclesiais. E completou: “Não deixa de chamar a atenção o fato de que estes romeiros, desde então, sentindo-se acolhidos e tendo experimentado, através da pessoa do sacerdote, a própria misericórdia de Deus, com ele estabeleceram – e continuam estabelecendo no presente – uma relação de intimidade, chamando-o na carinhosa linguagem popular nordestina de “padim”, ou seja, considerando-o como um verdadeiro padrinho de batismo, revestido da missão de acompanha-los e de ajuda-los na vivência da fé”. Quem tem um padrinho desse naipe, não morre de sede. Porque pior que a famélica situação de miséria que eventualmente se abate sobre um povo é a sede de Deus e de sua justiça. Esta mata corpo e alma. Esta nos deixa órfãos não só de pais e mães terrenos, como também órfãos de padrinhos e madrinhas que herdamos por força da fé de nossos antepassados. Não seria hora de restaurá-los e reabilitá-los em nossas vidas? Furar novamente as cacimbas da água viva? Sua bênção, meu padrinho, minha madrinha!

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

Fotos do Leitor

Praça em homenagem

aos soldados da FEB

— Um cartão postal de 1969, que está no acervo fotográfico do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, mostra a praça José Eugênio Ferreira, que ficou conhecida como “Praça dos Expedicionários”, no final da rua Euclides da Cunha. O cartão foi impresso para marcar o centenário de Santa Cruz, que seria comemorado no ano seguinte. Há alguns dias, morreu o último pracinha entre os homenageados pela placa que hoje está abandonada.