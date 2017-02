Coluna de João Zanata Neto – Edição de 29/01/2017

Caboclos

João Zanata Neto *

Coincidência para a polícia não existe. Coincidência para um religioso é milagre. A coincidência é sempre algo controvertido. Porém, não é coincidência que todo mundo desta cidade gosta da Festa do Peão Boiadeiro. Trata-se da nossa essência cabocla. Esta tradição tem sido muito bem cultivada pelo nosso estimado Marrero. Devemos a ele grandes homenagens pelo esforço e dedicação com que tem se empenhado nestes muitos anos.

A pujança da nossa economia sempre esteve ligada aos frutos que estes nossos campos produzem. Aquela visão pessimista de uma cidade relegada às margens do fluxo econômico, agora, mostra-se totalmente errática. A Jóia da Sorocabana voltou com o seu brio mais reluzente. Não seria ousado nem desmedido reivindicar uma faculdade de agronomia, agricultura e veterinária para estas paragens.

Não precisa nem dizer que temos orgulho em ser caboclos. Nosso povo tem origem diversa, mas a caboclagem nos ajuntou e formou esta raça forte. Nossa cidade tem 147 anos. Isto quer dizer que faz quase um século e meio que temos cultivado nosso campo. Já vai longe o tempo em que esta cidade foi fundada. Nós transformamos a Boca do Sertão na mais promissora das terras. Quem olha para trás não pode deixar de perceber a trajetória de desbravamento e progresso destes nossos caboclos. Embora, as novas gerações convivam com novas culturas, com a modernidade dos tempos, nunca perdemos a nossa identidade interiorana. Embora, andemos de carro, já andamos muito a cavalo. Não é a toa que dizemos: monta no carro como se fosse um cavalo.

Apesar de tudo novo, vê-se muito por aqui da caboclagem. A cultura sertaneja até virou grife. E isto tudo0 não é coincidência. É confluência dos interesses. A caboclagem está em todos feito o nosso traço civilizatório. Sem perceber cultivamos a nossa tradição porque temos amor por este solo.

Se você quiser, pode até viajar pelo mundo inteiro, mas vai perceber que o interior de cada país é o melhor lugar para se viver. O mundo que hoje padece da questão ecológica insustentável denota que o bem-estar social volta seus olhos para o campo novamente. A industrialização desmedida não provou ser capaz de propiciar a saúde e a felicidade.

Embora, por um bom tempo, estivemos alheios ao desenvolvimento industrial, a nossa discreta industrialização revelou-se mais racional que a efervescência das metrópoles. O nosso progresso tem, agora, a exata medida do bem-estar e desfrutamos dos dois mundos só aquilo que eles têm de melhor.

Eu poderia, agora, estar em Paris, na mesa de um Café com papel e caneta, mas com certeza não estaria inspirado como aqui. Minhas palavras também são frutos deste solo sagrado. Meu sossego na morte é estar embaixo, enterrado neste solo, pois saberei que, em cima, há caboclos andando sob o sol que acalanta os nossos sonhos.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.