Coluna Dicas – Edição de 29/01/2017

Crise

As relações entre o grupo Manfrim e Otacílio Assis (PSB) ficaram estremecidas no final da Festa de Peão de Boiadeiro, quando a mulher do prefeito, a primeira-dama Eliane Assis, publicou nas redes sociais uma crítica a uma ação beneficente comandada por empresários do grupo Special Dog. Eliana considerou a atitude “hipócrita”. O mal-estar só foi reduzido após uma conversa com o prefeito Otacílio Assis.

Autoria

Na verdade, a primeira-dama apenas reproduziu nas redes sociais a opinião do próprio marido, expressa na hora em que a ação beneficente estava sendo apresentada.

‘Jornalista’

O ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) acaba de implantar um blog na internet. Para muitos, a tática é se passar por “jornalista” para obter credenciais e continuar atuando no prédio da Câmara. Desde o início do ano, a presença de “Psiu” — que não foi reeleito no ano passado — no recinto durante o dia está incomodando a direção da Câmara.

“Ruído”

É mais fácil encontrar a foragida Sueli Feitosa do que o secretário municipal Célio Guimarães atender o telefone celular. E o curioso é que ele é o titular da secretaria que leva o nome de Comunicações…

Novos nomes

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo já tem pelo menos um projeto para ser votado assim que terminar o recesso parlamentar. É o batismo de ruas dos novos bairros residenciais que estão surgindo na cidade. Os vereadores vão se reunir para sugerir nomes.

Alfinetando

No discurso feito no encerramento da Festa do Peão de Boiadeiro, o prefeito Otacílio Assis (PSB) aproveitou para alfinetar, mais uma vez, os antigos integrantes da oposição do mandato anterior, a maioria não reeleita. “Este ano foi fácil a prefeitura participar porque nenhum dos trezes vereadores quis atrapalhar, como aconteceu nos quatro últimos anos”, disse. Não precisou nem desenhar…

Sugestão

Nas redes sociais há uma sugestão interessante para que, nos domingos de chuva, os feirantes possam utilizam a cobertura da futura quadra esportiva que está sendo construída em frente ao supermercado São Sebastião. Afinal, a obra é uma das mais demoradas da atual adminsitração e a ideia não deixa de ser produtiva.

Visita de deputado

O deputado estadual Wellington Moura (PRB) visitou sexta-feira, 27, o gabinete do prefeito Otacílio Assis (PSB), na companhia dos vereadores Luciano Severo, Cristiano Neves e Joel de Araújo, todos da bancada do PRB. A conversa girou sobre possíveis demandas do município que Moura pode ajudar.

Coisas de Política

Declaração

Aquele candidato a vereador era um tremendo “pé-de-valsa” e, ainda por cima, metido a conquistador. Certa ocasião, em plena campanha eleitoral, visitava um bairro afastado da cidade, com uma festança danada e um bailão de levantar poeira.

O vereador não perdia uma dança e transpirava tanto que dava para torcer a camisa.

Aproximou-se de uma mocinha, que estava em um canto do salão, convidando-a para dançar. Para não ser indelicada com o candidato, ela aceitou, mesmo com todo o suor.

À certa altura, com o calor dos rodopios, o suor do seu parceiro, tornou-se mais insuportável ainda e ela fez o seguinte comentário:

— Puxa… você sua, hein?

E o vereador, convencido que era, respondeu:

— Eu também… vou ser seu… com certeza!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)