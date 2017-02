Pardo sobe e nível está sendo monitorado

O rio Pardo amanheceu com seu nível muito acima do normal, que é 0,65m. A medição matinal acusou 2,48 metros, o que já provocou pequenas inundações no Clube Ingá Náutico, localizado à beira do rio em Santa Cruz.

Técnicos da Defesa Civil começaram a monitorar o rio porque já existe risco de enchentes. Moradores da região ribeirinha estão em alerta. Se as chuvas na cabeceira do Pardo continuarem, o leito do rio pode subir ainda mais.

A cidade já sofreu enchentes históricas. Uma das maiores, no governo de Maura Macieirinha (PSDB), danificou duas pontes na área urbana de Santa Cruz do Rio Parda, uma delas a ligação entre a vila Saul e o Jardim Ypê.