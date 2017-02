Coleta de lixo não sofreu interrupção

Apesar da interdição do aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo na última quinta-feira, 2, o serviço de coleta de lixo na cidade não foi interrompido. Na sexta-feira, 3, o prefeito decretou “estado de emergência sanitária” para preparar medidas a fim de evitar que o lixo urbano entrasse em colapso com a proibição do descarte no antigo aterro. Na manhã de hoje, assinou contrato com uma empresa para a destinação dos resíduos.

Na quinta e sexta, os caminhões da “M. Rover”, empresa responsável pela coleta de lixo, trabalharam normalmente e o conteúdo recolhido permaneceu nas caçambas a espera de uma solução.

Com o decreto, o prefeito Otacílio Assis (PSB) assinou contrato emergencial, sem licitação pública, com uma empresa de Piratininga, para onde os caminhões começaram a levar o lixo de Santa Cruz do Rio Pardo neste sábado.

Até as 13h de hoje, pelo menos 10 caminhões da “M. Rover” já seguiram viagem até o aterro de Piratininga. A coleta urbana de lixo continua normal a partir desta segunda-feira, 6.