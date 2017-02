A ameaça amarela

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A contaminação de um adolescente pelo vírus da febre amarela provocou um alerta nas autoridades de saúde pública em Santa Cruz do Rio Pardo. O jovem provavelmente foi picado por um mosquito silvestre numa mata nas proximidades do Posto Paloma e da unidade rural da Etec “Orlando Quagliato”. Ele e um grupo de amigos costumam usar as trilhas do local para passeios de moto.

Lucas Cambuy Martins, 17, foi internado na Santa Casa de Misericórdia, mas seu estado de saúde se agravou e ele foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital. Como não melhorou, o adolescente foi transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde está se recuperando do caso mais grave da febre amarela.

Técnicos da secretaria da Saúde vistoriaram a mata e encontraram um macaco morto na semana passada. Ao mesmo tempo, na última segunda-feira, 30, os exames confirmaram que o jovem contraiu febre amarela e o caso foi anunciado à imprensa.

O risco é um surto na zona urbana, que não existe há 75 anos. Hoje, teria consequências terríveis, já que as cidades estão infestadas pelo mosquito aedes aegypti, outro transmissor do vírus da febre amarela.

Todos os moradores do bairro Água do Valente, região rural de Santa Cruz do Rio Pardo, bem como professores, funcionários e alunos da Escola Agrícola, começaram a ser vacinados. Anteontem, agentes de Saúde encontraram mais cinco macacos mortos na mesma mata, o que indica grande contaminação do local. As autoridades pedem que as pessoas não toquem em macacos encontrados mortos, mas avisem imediatamente a Vigilância Sanitária.

Vacinação

O secretário municipal de Saúde, Diego Singolani, contou que, a princípio, suspeitou-se que o paciente tinha febre maculosa, que é transmitida por um carrapato. O adolescente Lucas Cambuy Martins foi o único do grupo de motoqueiros que contraiu o vírus da febre amarela. “Provavelmente os outros já haviam sido vacinados”, disse o secretário.

São duas doses de vacina ao longo da vida. A primeira tem eficácia garantida de pelo menos dez anos e quem tomou as duas doses já está totalmente imunizado. No entanto, gestantes, diabéticos, idosos e pacientes com câncer precisam ser avaliados por um médico antes de serem vacinados. Crianças só podem ser vacinadas a partir dos nove meses.

O secretário anunciou que o bairro rural onde está o foco da doença passou a ser prioridade para vacinação. Equipes da Saúde estão percorrendo as propriedades para vacinar moradores. Até quinta-feira, 2, já tinham sido vacinadas 250 pessoas. A prioridade é quem nunca tomou a vacina.

Na última sexta-feira, Diego Singolani participou de uma reunião, no Icaiçara Clube, com agentes de Saúde de cidades da região, para discutir medidas para impedir que o vírus se alastre.

O secretário de Saúde alerta que as chuvas podem retomar os focos do mosquito aedes aegypti em Santa Cruz e fez um apelo para que a população redobre os cuidados para limpar os quintais.

Jovem ficou uma semana na

UTI e segue internado em SP

Lucas Pereira

Da Reportagem Local

Lucas Cambuy Martins, 17, viveu dias desesperadores nas últimas duas semanas.Morador do Jardim Santana, em Santa Cruz do Rio Pardo, o jovem segue internado na UTI do Hospital das Clinicas de São Paulo desde o último dia 25 de janeiro. Antes, ele esteve na UTI da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo e foi transferido às pressas para a capital, onde está se recuperando bem.

O rapaz contraiu febre amarela, cujos exames foram confirmados pela secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. Em nota, a assessoria de imprensa divulgou que Lucas pode ter contraído a doença durante uma trilha de moto no bairro rural da “Água do Valente”, nas proximidades da Etec “Orlando Quagliato”. Uma ossada de macaco foi encontrada na trilha.

A recuperação do jovem tem sido positiva, segundo informou a tia, Maria das Graças Cambuy. A mulher disse que a família ganhou “fôlego para respirar”, já que na semana passada todos estavam apavorados pela situação grave do adolescente. “Minha irmã o levou umas quatro vezes na UPA, com dores na cabeça e pelo corpo. Mas eles diziam que era enxaqueca”, disse Maria das Graças.

Ela confirmou que Lucas, há cerca de um mês, saiu com amigos para percorrer uma trilha de moto e, em seguida, começou a reclamar de dores. “No começo da semana passada a situação piorou e resolveram internar ele. Foi tudo muito rápido, ele foi para a UTI, mas os médicos alertaram que ele precisava de um especialista em infectologia. Por isso, pediram a transferência dele para São Paulo”, contou Maria Cambuy.

Sintomas

A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser urbana, quando é transmitida pelo aedes aegypti, ou febre amarela silvestre, quando transmitida pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes.

A doença é considerada aguda e hemorrágica e recebe este nome porque provoca amarelidão do corpo e diversas hemorragias. O vírus é tropical e mais comum na América do Sul e na África.

A maioria das pessoas que adquire o vírus não apresenta sintomas. Porém, é necessário ficar alerta, pois os sintomas são semelhantes aos da dengue: febre, dores nas articulações, dores musculares e dores de cabeça. O quadro clínico do paciente pode evoluir para sintomas mais graves, como enjoos, vômitos com sangue, comprometimento do fígado, dificuldade para urinar, insuficiência renal grave e complicações nos pulmões e outros órgãos. Nessa fase, a doença é bastante grave com possibilidade de mortalidade que pode chegar a até 50% dos casos, se o diagnóstico precoce não for feito adequadamente.

Surto da doença

ameaça o Brasil

A secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo não descarta a possibilidade de que um passageiro de algum ônibus que passou pelo posto Paloma, na SP-225, tenha trazido o vírus da febre amarela até o município. Há regiões do País que estão em alerta pelo aumento crescente de casos.

Uma delas é Minas Gerais. Pelo menos 55 pessoas já morreram em Belo Horizonte contaminadas pelo vírus da febre amarela. Outras 78 mortes ainda aguardam o diagnóstico. Em toda a região metropolitana de BH há campanhas ostensivas de vacinação, mas faltam doses em alguns postos de saúde.

Minas Gerais tem 152 casos comprovados da doença, enquanto outros 637 aguardam o resultados dos exames.

Especialistas garantem que o Brasil vive o pior surto da doença na sua versão silvestre. Além de Minas Gerais, há casos confirmados da doença em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.

Na última quinta-feira, 2, o Governo Federal anunciou uma verba de R$ 40 milhões a ser distribuída para os municípios afetados pela febre amarela. Alguns países já estão exigindo registro de vacinação para permitir o ingresso de brasileiros.