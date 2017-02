Advogado de Sueli já negocia apresentação

Os delegados Renato Mardegan e Waldir Alves da Costa ouviram o depoimento da aposentada Maria da Conceição Pereira Feitosa, que está presa no presídio feminino de Pirajuí desde o dia 26 de janeiro, na última quarta-feira, 1º. Ela é mãe de Sueli Feitosa, a funcionária pública municipal suspeita de operar um esquema que desviou milhões dos cofres do município. Conceição está presa porque estaria prejudicando as investigações e dado declarações falsas. A aposentada, porém, mudou o depoimento desta vez, admitindo que a filha — que está foragida desde que teve a prisão decretada, no início do ano — é a principal responsável pelo aumento do patrimônio da família.

A surpresa dos delegados foi encontrar no presídio o advogado Antonio Godoy Maruca, que defende Sueli e Conceição. Maruca admitiu a possibilidade de Sueli se entregar e conversou com os delegados sobre como isto seria possível e os detalhes de uma eventual apresentação. A Polícia Civil se colocou à disposição para buscar Sueli Feitosa na cidade onde ele está escondida. Os delegados sabem que a funcionária corre risco de morte caso existam outras pessoas envolvidas no desvio criminoso de dinheiro público.

Sueli Feitosa é suspeita de ter desviado mais de R$ 3,5 milhões dos cofres da prefeitura, onde trabalhava como tesoureira. O escândalo foi descoberto na véspera do Natal, quando o prefeito Otacílio autorizou o pagamento do salário de dezembro e, ao contrário do que dizia a rede interna da contabilidade, não havia dinheiro em caixa. Sueli, na verdade, falsificava extratos bancários e alimentava a rede com dados falsos.

Na véspera do Natal, ela deixou a cidade, teve a prisão decretada e está em local ignorado, escondida provavelmente pelo advogado Antonio Godoy Maruca.

A mãe dela foi presa porque, em depoimento à polícia, disse que o patrimônio da família foi conquistado com trabalho honesto ao longo de décadas. Viúva, Maria da Conceição recebe um salário como aposentada e uma pensão da Previdência Social. A filha Sueli tem salário atual de R$ 2 mil na prefeitura. Entretanto, a família possui imóveis de alto padrão em bairros nobres, inúmeros veículos e propriedade rural, além de ostentar luxo e gastos incompatíveis com os rendimentos. Há dez anos, por exemplo, Sueli Feitosa gastava R$ 8 mil mensais no cartão de crédito.

A Polícia Civil já apurou que o patrimônio de Sueli começou a crescer a partir de 2001, ano em que Adilson Mira (PSDB) assumiu a prefeitura e nomeou a funcionária para caago comissionado na tesouraria municipal.

Derrota no TJ

Na semana passada, o advogado Antonio Godoy Maruca impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça em favor de Sueli Feitosa. Ele pediu a revogação da prisão dela, argumentando que o prefeito Otacílio Assis (PSB), quando tornou o escândalo público, teria instigado a população contra a funcionária pública. De acordo com Maruca, Sueli não teve outra alternativa a não ser deixar a cidade depois que moradores começaram a jogar pedras na casa dela. Entretanto, não há registro na polícia de depredações em imóveis da família.

O pedido liminar, porém, foi negado pelo desembargador Fernando Torres Garcia. De acordo com o despacho, a hipótese de “constrangimento ilegal” não se verifica nos autos.

Com a derrota, Maruca pode finalmente ter se convencido de que a melhor estratégia para a defesa é Sueli se apresentar à polícia.

Na ultima quarta-feira, o advogado conversou com os dois delegados de Santa Cruz no presídio feminino de Pirajuí-SP, quando houve novo depoimento da aposentada Maria da Conceição Pereira Feitosa, mãe de Sueli que foi presa no mês passado. Maruca acompanhou as declarações de Conceição e admitiu que pode negociar a apresentação da funcionária pública nos próximos dias.

“Na verdade, ele ficou assustado com o que a polícia já descobriu do caso até agora”, disse o delegado Renato Mardegan, citando “provas contundentes”. Segundo ele, a situação de Sueli Feitosa é delicada e vexatória. “Na verdade, ela está sendo caçada todos os dias”, disse.

O advogado Antonio Maruca contou aos delegados que Sueli Feitosa teria “chorado muito” ao saber da prisão da mãe. Ela teria manifestado o desejo de se entregar imediatamente, mas preferiu aguardar o julgamento do HC no tribunal.

Segundo Renato Mardegan, o advogado disse que vai “preparar” Sueli Feitosa para entregá-la à polícia. As conversas evoluíram e o delegado pode buscar a funcionária pública a qualquer momento. “Estamos ansiosos para que ela conte toda a verdade e esclareça detalhes”, disse o delegado. “Se precisar buscá-la na China, vamos providenciar o passaporte”, brincou.

Mais um caminhão é apreendido

A Polícia Civil apreendeu no início da semana passada mais um caminhão do cunhado de Sueli Feitosa, o empresário Adilson Gomes de Souza, casado com uma das irmãs da funcionária acusada de desviar milhões da prefeitura. É o terceiro veículo apreendido do empresário, que possui uma firma de compra e venda de feno no Distrito Industrial de Santa Cruz.

O caminhão Volkswagen, na verdade, já estava em poder de outra pessoa, pois foi negociado no final do ano passado. A polícia apura se a venda foi feita logo que o escândalo de desvio de dinheiro público foi desvendado.

O advogado Evandro Scudeler está tentando liberar o caminhão para o comprador, cujo nome não foi divulgado. Segundo ele, o negócio foi realizado “de boa fé” e antes do escândalo virar notícia. No entanto, a polícia também investiga a origem do dinheiro para a compra do veículo.