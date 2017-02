Artesp poderá multar a Cart em R$ 2,5 milhões

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) ameaça multar a Cart (Concessionária Auto Raposo Tavares) em até R$ 2,5 milhões por irregularidades detectadas em toda a malha do chamado “Corredor Raposo Tavares”. A medida tem como base vários relatórios que foram finalizados na última quinta-feira, 2. Durante as vistorias nas rodovias SP-370 (Orlando Quagliato) e SP-270 (Raposo Tavares), os técnicos constataram 95 irregularidades no asfalto.

A agência notificou a concessoinária e determinou que os trabalhos de reparo dos trechos sejam realizados imediatamente. Caso as obras não sejam executadas dentro dos prazos contratuais, a multa aplicada poderá chegar a R$ 2,5 milhões.

Entre os problemas registrados pelos técnicos da Artesp estão, por exemplo, buracos, descolamento de placas e deslocamento de massa asfáltica. No caso dos buracos, a concessionária tem até 24 horas para realizar um reparo emergencial no local e até 30 dias para a execução da obra definitiva.

Para as demais irregularidades, o prazo previsto em contrato é de 30 dias para que seja feito o serviço completo de restauração do pavimento. Até que todos os reparos sejam concluídos, a concessionária deve garantir a segurança de trafegabilidade dos usuários. Durante o período de obras, a Artesp seguirá monitorando os trechos fiscalizados, inclusive por meio do Centro de Controle de Informações (CCI), que funciona 24 horas.

As chuvas fortes e constantes de dezembro e janeiro, além do tráfego intenso de caminhões na região, colaboram para que problemas como esses afetem as estradas. Na rodovia Raposo Tavares, no trecho que vai de Ourinhos a Presidente Epitácio, foram identificados 63 pontos a serem reparados. Já na SP-327 foram 32 apontamentos. A Artesp já comunicou a concessionária da necessidade de reparação nos trechos, indicando inclusive os quilômetros onde eles devem acontecer.

Desde o início da concessão, em 2009, a Artesp já aplicou 22 multas à concessionária Cart, que somam mais de R$ 4,1 milhões. Outros processos para aplicação de multas estão em andamento. Como uma nova medida, a agência também notificou a Pottencial, seguradora da concessionária. É que, no caso de eventual acionamento do seguro, as concessionárias não poderão deixar de pagar multas e demais penalidades que decorrem dos atrasos em obras. Caso não cumpram as determinações, o contrato de concessão pode até ser cancelado. Segundo a Artesp, o principal objetivo desse conjunto de medidas é fazer com que as concessionárias executem as obras e garantam conforto e segurança aos usuários.

Os fiscais e técnicos da Agência percorrem mensalmente todos os 6,9 mil quilômetros da malha rodoviária sob concessão no Estado de São Paulo verificando as condições do pavimento e outros quesitos, exigindo reparos no mínimo tempo possível às 20 concessionárias paulistas. Sempre que os prazos e exigências contratuais não são cumpridos, multas são aplicadas.

Outro lado

Questionada pela reportagem, a Cart encaminhou nota onde ressalta que a frequência e intensidade das chuvas, que vem ocorrendo desde o início do ano na região, provocaram “pontos de irregularidades” no asfalto das rodovias sob responsabilidade da concessionária. O período chuvoso, de acordo com a assessoria da Cart, também dificulta a execução dos reparos.

A empresa anunciou que está com o dobro de equipes no trecho para dar “celeridade ao trabalho e garantir a trafegabilidade e a segurança dos usuários”. A nota diz, ainda, que a Artesp vem sendo comunicada diariamente das providências adotadas para sanar as irregularidades.