Câmara vota moção de repúdio contra secretário

Para a bancada governista na Câmara de Santa Cruz, não há dúvida de que a maneira como o aterro sanitário foi interditado, com a presença do secretário estadual do Meio Ambiente, foi uma retaliação contra recentes medidas do prefeito Otacílio Assis que contrariaram interesses do governo do Estado. O prefeito convocou de volta os funcionários municipais que estavam trabalhando em repartições estaduais e endureceu na negociação para renovar um convênio em que o município faz a merenda para escolas estaduais.

“Foi uma vingança”, resumiu na sexta-feira, 3, o vereador Luiz Antônio Tavares (PSB). “Não há dúvida de que houve uma retaliação”, emendou o líder do governo na Câmara, vereador Luciano Severo (PRB).

O desconforto é tanto que os vereadores vão discutir na sessão desta segunda-feira, 6, uma moção de repúdio contra o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O texto diz que o ato dele foi “de total irresponsabilidade em relação a Santa Cruz do Rio Pardo, que nunca recebeu sua visita”.

A moção foi apresentada pelo vereador Cristiano Miranda (PSB), mas na sexta-feira já tinha as assinaturas de Lourival Pereira Heitor (DEM), Marco Antonio Valantieri (PR) e Cristiano Neves (PRB). O documento aponta que o secretário apareceu de helicóptero na cidade, de forma inesperada, “para causar transtornos à administração e à população”. A moção ainda critica a falta de contato entre o governo estadual e o município.

MP pediu 30 dias para

suspender aterro, mas

Justiça não deu liminar

Com que autoridade o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, veio até Santa Cruz de helicóptero e lacrou o aterro sanitário do município? Esta pergunta já corre os bastidores da administração depois que o presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, recebeu uma notificação judicial de uma ação pública ambiental movida pelo Ministério Público do Estado pedindo o fim das atividades do aterro. A Justiça, porém, não concedeu a liminar. Gimenez assinou a notificação há dois dias.

O estranho é que o Ministério Público não pediu a interdição imediata do aterro, mas ponderou que o juiz concedesse um prazo de 30 dias para que as atividades fossem paralisadas. A ação foi protocolada na Justiça no último dia 20 de janeiro.

O impasse mostra que, de acordo com a decisão judicial, o aterro de Santa Cruz poderia funcionar ainda durante meses, até que o mérito da ação fosse apreciada. Com isso, a administração teria prazos para procurar uma solução do problema, longe do caráter emergencial.

A ação contra a Codesan — que é responsável pela manutenção do aterro sanitário — foi ajuizada pelo promotor Sérgio Campanharo, do Gaema — Núcleo Médio Paranapanema —, nos autos de um inquérito que apurou irregularidades no descarte de lixo no aterro de Santa Cruz. O promotor anexou laudos comprovando que a cobertura dos detritos no local não é adequada e que, muitas vezes, entulhos e lixo orgânico são usados para cobrir o conteúdo do aterro. Além disso, técnicos constataram a presença de urubus e chorume “emitindo forte odor”.

O MP pediu a concessão de tutela provisória para obrigar o município a cessar a destinação de resíduos no aterro no prazo de 30 dias e, em igual período, adequar os resíduos sólidos aos padrões previstos na legislação ambiental em vigor, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

A liminar foi negada e a Codesan tem 15 dias de prazo para responder aos termos da ação que, provavelmente, perderá o objeto com o transporte já iniciado do lixo para Piratininga.

Queixa na polícia

Na semana passada, logo após o secretário estadual do Meio Ambiente lacrar o aterro de Santa Cruz, o secretário municipal Luciano Massoca registrou boletim de ocorrência na polícia contra Ricardo Salles. Ele sustenta que o colega estadual pode ter infringido a legislação ao lacrar uma área sem que o lixo armazenado fosse coberto.