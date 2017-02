Ciretran já diminui o atendimento ao público

Quem procurou a Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) na semana passada, em Santa Cruz do Rio Pardo, se deparou com uma série de comunicados afixados nas paredes e janelas. A direção informou ao público que a capacidade de atendimento do órgão está totalmente esgotada e adotou medidas para evitar a paralisação dos serviços.

De acordo com os avisos, desde 30 de janeiro as senhas passaram a ser distribuídas de acordo com a capacidade de atendimento da unidade. Quando ela se esgota, o usuário precisa retornar outro dia.

Somente os serviços previamente agendados pela internet — como fotografias para Carteira de Habilitação ou biometria — não necessitam de senhas para o atendimento.

O diretor da Ciretran não quis gravar entrevista, alegando que precisaria de autorização de seus superiores. O órgão representa o Detran nos municípios do interior e é comandado pelo governo de São Paulo.

A unidade de Santa Cruz do Rio Pardo é alvo de críticas constantes dos usuários. Alguns confirmam que um simples documento demora, em média, um mês para ser liberado, causando transtornos para motoristas, principalmente caminhoneiros que vivem do trabalho.

O principal problema é a falta de funcionários. A unidade de Santa Cruz possui apenas seis servidores, mas dois deles, na verdade, são cedidos pela prefeitura municipal. No final do ano passado, o prefeito Otacílio Assis (PSB) anunciou que vai chamar de volta estes servidores “emprestados” ao Estado. A Ciretran já foi comunicada e os funcionários devem deixar a repartição em março. A medida vai agravar o já precário atendimento ao público.

Outro problema grave é o prédio, que é alugado e está em péssimas condições. Além da falta de sanitários ou sala de espera para os usuários, o local não possui acessibilidade e não há limpeza adequada porque o Estado não disponibiliza uma faxineira.

No ano passado, o Detran de São Paulo anunciou que a Ciretran de Santa Cruz seria transferida para outro imóvel, ainda no segundo semestre. No entanto, não houve acordo em torno do valor do aluguel e o negócio não saiu.

No atual prédio, em dias de grande demanda, os usuários permanecem no saguão de entrada sem cadeiras ou acomodações adequadas. Não há sequer água.

Promessas

O jornal encaminhou uma série de questionamentos para a direção do Detran em São Paulo, solicitando informações sobre aumento do número de funcionários, principalmente após a retirada de servidores da prefeitura, ou planos para mudança do prédio.

A redação lembrou à direção estadual que Santa Cruz possui uma das maiores médias per capita de veículos do interior do Estado, superando, inclusive, Ourinhos, que é a maior cidade da região.

Em nova sucinta, a assessoria disse que o Detran está tomando providências para suprir a remoção dos funcionários da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, prevista para março, “para evitar impactos para os cidadãos”.

O texto diz que a unidade do município já passou a oferecer aos usuários uma senha com horário marcado, “visando organizar o atendimento”. A nota afirma que, caso seja necessário, haverá uma “força-tarefa” na Ciretran de Santa Cruz, com reforço de funcionários da superintendência regional. Por fim, o Detran disse que ainda está buscando um “imóvel adequado” para instalar a unidade “em novo padrão”.