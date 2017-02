‘O senhor foi descortês’, disse Otacílio ao secretário estadual

O prefeito Otacílio Assis (PSB) chegou ao aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo quase uma hora depois do secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, No local, na manhã de quinta-feira, 2, já estavam os secretários municipais da Agricultura, Érik Barreto, e do Meio Ambiente, Luciano Massoca. Otacílio ficou sabendo da presença do secretário estadual por terceiros, o que o deixou muito irritado, a ponto de tirar satisfações com Ricardo Salles.

Apresentando-se ao secretário estadual como médico e prefeito, Otacílio enumerou as providências que a administração está adotando há tempos, como os projetos para construção de uma usina de reciclagem regional em Santa Cruz ou uma estação de transbordo de lixo, ambos já aprovados pela Câmara. “É inadmissível informar a televisão de Bauru para dar o show e o prefeito não ser informado”, disse. “O Brasil inteiro tem um problema ambiental grave, mas não é para fazer show midiático. Me desculpe, mas o senhor foi extremamente descortês e deselegante”, disse.

Otacílio também contou ao secretário que esteve recentemente em Bauru, onde Ricardo programou um encontro com autoridades da região, para debater o problema. “Mas o senhor chegou tão atrasado que fomos embora”, disse. “E agora o senhor usou a minha cidade para fazer um show para a televisão, avisando a TV Tem com antecedência”, reclamou.

O secretário disse a Otacílio que ele teve quatro anos para resolver a situação. “Show midiático é este lixão, uma vergonha, um descaso com a saúde pública”, devolveu Ricardo. “Eu não sou obrigado a avisar o senhor”, insistiu.

Otacílio perguntou qual era o salário do secretário, questionando, inclusive, o valor de uma viagem de helicóptero da capital até Santa Cruz. “Eu ganho R$ 15 mil para cuidar do Estado inteiro”, disse Ricardo. “Pois o meu secretário ganha R$ 5,6 mil e está tentando uma solução para este problema”, rebateu o prefeito.

Neste clima tenso, o presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, que acompanhava a discussão, criticou o secretário estadual num pequeno grupo à parte. “É isto que dá o governador nomear um moleque para administrar coisa séria”, disse. O comentário, porém, foi ouvido por um dos oficiais da Polícia Militar, que ameaçou Gimenez: “Cuidado com o que o senhor fala. Eu sou polícia e o senhor pode ser preso”.

“Showman”

Minutos depois, ainda irritado, o prefeito voltou a dizer que o secretário estadual portou-se como um humorista de “showman” na interdição do aterro. “Ele comunicou a mídia, chamou a televisão, mas não avisou o prefeito. Claro que não é obrigado, mas é uma questão de elegância. Acredito que um representante do governador quando chega na cidade, seja para trazer dinheiro ou lacrar o aterro, deve informar o prefeito”, disse. “Será que ele vai lacrar todos os aterros do Estado de São Paulo, convocando a televisão em cada interdição?”, questionou.

Ao reclamar do “desrespeito” do governo estadual, Otacílio explicou que o secretário poderia dar um prazo de uma semana, pelo menos, para que o município providenciasse uma alternativa. “Não posso levar o lixo de um dia para outro até outro município. Preciso fazer uma licitação, assinar um contrato”, afirmou. Otacílio evitou falar em “retaliação”, mas considerou a medida estranha. “Nosso aterro vinha obtendo notas da Cetesb acima de oito”, disse. “Pelo menos ele deveria ter a gentileza de ser educado, respeitando as autoridades do município”, desabafou.

Segundo Otacílio, as medidas drásticas do governo estadual estão inflacionando o preço do depósito do lixo em aterros regulamentados. “Já dobrou nos últimos anos, passando de R$ 60 para R$ 120 a tonelada”, afirmou. “Na verdade, eu nunca vi secretário lacrar pessoalmente aterros”, reclamou.

Secretário de Estado

interditou pessoalmente o local

O secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, interditou pessoalmente o aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo. Na quinta-feira, 2, ele desembarcou num helicóptero que pousou na sede da indústria Special Dog e, acompanhado por técnicos da Cetesb e um pequeno contingente de policiais militares — incluindo um coronel —, se dirigiu ao aterro, no bairro rural da Graminha, e interditou o local. “Isto aqui não é aterro. É um lixão, uma vergonha”, afirmou Salles.

A atitude incomum do secretário foi comunicada a alguns órgãos de imprensa, inclusive a TV tem de Bauru, o que gerou críticas de aliados do prefeito Otacílio Assis (PSB), que não foi comunicado. No final do ano passado, o aterro sanitário de Ourinhos também foi interditado, mas o ato foi oficializado apenas com a presença de três técnicos da Cetesb.

O secretário inspecionou pessoalmente o aterro e criticou as condições do local. Havia urubus sobrevoando a área e muitos dejetos sem cobertura. Mais tarde, o secretário municipal do Meio Ambiente, Luciano Massoca, explicou que as chuvas dos últimos dias atrapalharam o trabalho no aterro, inclusive a cobertura do material.

Após determinar que o aterro seja lacrado, o secretário Ricardo Salles deu ordens à Polícia Militar para fiscalizar o local. Pelo menos dois caminhões da “MRover”, empresa responsável pela coleta de lixo em Santa Cruz, foram impedidos de entrar na área. “Este lixão é totalmente inadequado e é um processo que vem desde 2013, com desrespeito completo da prefeitura em relação à questão ambiental”, disse o secretário, citando a grande quantidade de chorume contaminando o lençol freático da área. “É uma situação vergonhosa, um descaso com a população da cidade”, criticou.

A correção, segundo ele, poderia ter começado em 2013, quando houve a primeira autuação. “Mas estamos em 2017 e, portanto, foram quatro anos tentando esconder o problema na cidade”, afirmou Salles.

O secretário alertou que a fiscalização será feita em toda a região de Santa Cruz, onde existem outros aterros. “Não é possível apenas o deslocamento do problema. A fiscalização será em todo o entorno, para que a destinação seja feita em local adequado”, explicou. Quem desrespeitar a ordem, segundo ele, poderá ser responsabilizado criminalmente.

Ricardo Salles disse que a presença dele no fechamento do aterro é normal. “Nós começamos este trabalho no final do ano passado, justamente quando constatamos que as prefeituras não estavam levando a sério a disposição de cuidar dos resíduos sólidos”, disse. Ele explicou que a presença do secretário “impede pressões locais sobre funcionários da Cetesb e o policiamento ambiental”.

Conservador, Salles

defende regime militar

Ricardo Salles chegou à secretaria estadual do Meio Ambiente numa costura política para a eleição do prefeito João Dória Júnior (PSDB) na capital. Antes, foi secretário particular do governador Geraldo Alcimin (PSDB) durante dois anos. Polêmico e assumidamente ligado à direita, defende a ditadura militar e, exatamente por isso, tem a simpatia de setores conservadores da Polícia Militar.

Com esta simpatia, o secretário veio a Santa Cruz acompanhado de altas patentes da PM paulista, como o tenente-coronel Alberto Malfi Sardilli, ex-comandante da Rota em São Paulo.

Ricardo Salles fundou o movimento “Endireita Brasil”, que promoveu manifestações violentas contra o PT e a esquerda brasileira no ano passado. Há dois anos, Ricardo foi chamado de “perfeito idiota paulistano” pela revista “Carta Capital”, quando ele proferiu palestra no Clube Militar defendendo a impunidade dos crimes cometidos pela ditadura militar. Suas declarações geram desconforto entre mesmo em setores da cúpula do PSDB paulista.

O movimento “Endireita Brasil” é acusado de incitar ódio e ameaçar políticos.